Культура

сегодня, 11:41

Липецкий спектакль наградили на международном фестивале за лучшую сценографию

1 454
#театр #фестиваль
Липецкий спектакль наградили на международном фестивале за лучшую сценографию

«Вечера на хуторе» отметили в Смоленске, а в конце мая липчане собираются на гастроли в Рязань.

В Смоленске состоялось закрытие VI Международного театрального фестиваля «Смоленский ковчег». Участниками Международного театрального форума стали коллективы из Швеции, Белоруссии, России и Казахстана.

Спектакль Липецкого драматического театра "Вечера на хуторе" удостоился приза "За лучшую сценографию".

Тем временем сейчас на сцене Липецкого драматического театра начались гастроли Рязанского театра драмы.

Рязанский государственный Ордена "Знак Почета" областной театр драмы является одним из старейших в России, основан в 1787 году. Первое упоминание о Рязанском театре встречается в донесении сенаторов А. Воронцова и А. Нарышкина об осмотре Рязанской губернии, от 5 марта 1787 года. До середины XIX века Рязанский театр был одним из немногих стационарных театров российской провинции. Среди показательных постановок того времени - "Отелло" У. Шекспира (1821), "Волшебный стрелок" Г.Вебера (1829), "Ревизор" Н.В. Гоголя (1836) и другие. Позднее на рязанскую сцену пришла драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова, в годы первой русской революции рязанцы увидели пьесы М. Горького.

На суд липецкому зрителю рязанцы представят следующие спектакли: "Волшебник Изумрудного города" (А. Волков), "Школа соблазна" (В. Азерников),"Дочь пирата" (Ж. Базо), «Не всё коту масленица» (А. Островский), «Вышел ангел из тумана» (П. Гладилин), “Чисто женская логика" (Д. Нигро).

Нынешние гастроли обменные: в конце мая - начале июня к рязанскому зрителю выйдут актеры липецкого театра.

Фото teatr48.ru
1 454
#театр #фестиваль

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Daff

сегодня, 12:19
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
ответить

Еще в рубрике

В Липецке пройдёт битва хоров
#хор #фестиваль
1
В Липецке пройдёт битва хоров

сегодня, 12:22

Культура
В Липецке выставят портреты наследников Победы
#выставка #День Победы
3
В Липецке выставят портреты наследников Победы

сегодня, 12:13

Культура
В Липецке открылась выставка Виктора Яичникова
#выставка #вернисаж
4
В Липецке открылась выставка Виктора Яичникова

17.04.2018 17:05

Культура
Липчане примут участие в XII пасхальном театральном фестивале в Санкт-Петербурге
#театр #фестиваль
3
Липчане примут участие в XII пасхальном театральном фестивале в Санкт-Петербурге

16.04.2018 17:10

Культура
«Русборг» станет историко-культурным парком
#фестиваль #Русборг
4
«Русборг» станет историко-культурным парком

13.04.2018 15:55

Культура
Фестиваль духовной музыки состоится в Долгоруково
#туризм #фестиваль #религия
2
Фестиваль духовной музыки состоится в Долгоруково

13.04.2018 10:07

Культура