Липецкий спектакль наградили на международном фестивале за лучшую сценографию

«Вечера на хуторе» отметили в Смоленске, а в конце мая липчане собираются на гастроли в Рязань.

В Смоленске состоялось закрытие VI Международного театрального фестиваля «Смоленский ковчег». Участниками Международного театрального форума стали коллективы из Швеции, Белоруссии, России и Казахстана.



Спектакль Липецкого драматического театра "Вечера на хуторе" удостоился приза "За лучшую сценографию".



Тем временем сейчас на сцене Липецкого драматического театра начались гастроли Рязанского театра драмы.



Рязанский государственный Ордена "Знак Почета" областной театр драмы является одним из старейших в России, основан в 1787 году. Первое упоминание о Рязанском театре встречается в донесении сенаторов А. Воронцова и А. Нарышкина об осмотре Рязанской губернии, от 5 марта 1787 года. До середины XIX века Рязанский театр был одним из немногих стационарных театров российской провинции. Среди показательных постановок того времени - "Отелло" У. Шекспира (1821), "Волшебный стрелок" Г.Вебера (1829), "Ревизор" Н.В. Гоголя (1836) и другие. Позднее на рязанскую сцену пришла драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова, в годы первой русской революции рязанцы увидели пьесы М. Горького.



На суд липецкому зрителю рязанцы представят следующие спектакли: "Волшебник Изумрудного города" (А. Волков), "Школа соблазна" (В. Азерников),"Дочь пирата" (Ж. Базо), «Не всё коту масленица» (А. Островский), «Вышел ангел из тумана» (П. Гладилин), “Чисто женская логика" (Д. Нигро).



Нынешние гастроли обменные: в конце мая - начале июня к рязанскому зрителю выйдут актеры липецкого театра.



Фото teatr48.ru