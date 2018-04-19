Липчан приглашают на бесплатное оздоровление

И обещают помочь справиться с синдромом усталости.

Каждый понедельник и четверг в 8.30 в парке Быханов сад проходят занятия на свежем воздухе оздоровительной гимнастикой. Их совершенно бесплатно проводят для всех желающих специалисты Областного врачебно-физкультурного диспансера. Возрастных ограничений нет.



- Основная цель данного мероприятия - формирование у населения активной жизненной позиции к ведению здорового образа жизни и заботе о здоровье как главной человеческой ценности, - отмечают организаторы. - Сегодня оздоровительная гимнастика насчитывает множество приверженцев: эти занятия помогают уйти от синдрома усталости, поддерживать форму и вместе со всем этим взглянуть по-новому на жизнь.