Общество

34 минуты назад

Липчан приглашают на бесплатное оздоровление

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#парк
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Липчан приглашают на бесплатное оздоровление

И обещают помочь справиться с синдромом усталости.

Каждый понедельник и четверг в 8.30 в парке Быханов сад проходят занятия на свежем воздухе оздоровительной гимнастикой. Их совершенно бесплатно проводят для всех желающих специалисты Областного врачебно-физкультурного диспансера. Возрастных ограничений нет.

- Основная цель данного мероприятия - формирование у населения активной жизненной позиции к ведению здорового образа жизни и заботе о здоровье как главной человеческой ценности, - отмечают организаторы. - Сегодня оздоровительная гимнастика насчитывает множество приверженцев: эти занятия помогают уйти от синдрома усталости, поддерживать форму и вместе со всем этим взглянуть по-новому на жизнь.
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#парк
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Комментарии (2)

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Живу рядом

11 минут назад
а вот работаю в это время вообще-то! Кто же будет снимать синдром усталости в это время? Тот кто не работает?
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Устал от такой жизни

16 минут назад
Недавно я посетил бесплатный оздоровительно-омолаживающий сеанс в центре красоты. До сих пор кредит выплачиваю. С тех пор при слове "бесплатно" у меня срабатывает рвотный рефлекс
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