В Становлянском районе освятили звонницу и колокола

Звонница Вознесенского храма безмолвствовала почти сто лет

Фото:

el-eparhy.ru

В Вознесенском храме села Берёзовка Становлянского района состоялось освящение звонницы и колоколов. Всё послереволюционное время храм безмолвствовал, колокольня была разрушена.Чин освящения возглавил настоятель иерей Александр Анюхин. Затем с праздничными песнопениями прихожане совершили крестный ход, отслужив молебен с акафистом иконе Божьей Матери, именуемый «Живоносный источник», с малым освящение воды. В сборе средств на колокола и звонницу принял участие практически каждый житель села, сообщили в Елецкой епархии.