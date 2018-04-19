Общество

55 минут назад

В Становлянском районе освятили звонницу и колокола

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#колокола #освящение
В Становлянском районе освятили звонницу и колокола

Звонница Вознесенского храма безмолвствовала почти сто лет

В Вознесенском храме села Берёзовка Становлянского района состоялось освящение звонницы и колоколов. Всё послереволюционное время храм безмолвствовал, колокольня была разрушена. 

Чин освящения возглавил настоятель иерей Александр Анюхин. Затем с праздничными песнопениями прихожане совершили крестный ход, отслужив молебен с акафистом иконе Божьей Матери, именуемый «Живоносный источник», с малым освящение воды. В сборе средств на колокола и звонницу принял участие практически каждый житель села, сообщили в Елецкой епархии. 

Фото: el-eparhy.ru

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#колокола #освящение

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