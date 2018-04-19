Общество

сегодня, 10:59

Липецкие предприятия собрали 60 миллионов рублей на экологию

208
#экология
Липецкие предприятия собрали 60 миллионов рублей на экологию

По итогам анализа полученных данных, проведенного Управлением Росприроднадзора по Липецкой области, объем средств, поступивших в федеральный бюджет РФ в результате уплаты экологического сбора за 2017 год природопользователями региона, составил 61,426 млн. рублей.

Средства в объеме поступившего в федеральный бюджет экологического сбора расходуются посредством реализации государственных программ Российской Федерации в форме предоставления субсидий субъектам РФ на софинансирование мероприятий региональных программ в области обращения с отходами, в том числе на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов обработки, утилизации отходов, сообщили в управлении Росприроднадзора Липецкой области.

Экологический сбор является самостоятельным неналоговым платежом, который установлен ст. 24.5 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Закон об отходах производства и потребления».

Государством определены обязательные нормативы утилизации некоторых товаров и упаковки для организаций, производящих или импортирующих товар на территории России. При этом за товары, которые вывозятся за пределы Российской Федерации, экологический сбор не уплачивается. Таким образом, экосбор - это плата за невыполнение норматива утилизации отходов от использования производимых или импортируемых товаров и упаковки, указанных в распоряжении Правительства РФ от 24.09.2015 N 1886-р.

Введение экологического сбора в Российской Федерации призвано сократить количество захороненных на территории страны отходов. Основная его функция – стимулирование предпринимателей к самостоятельной утилизации.
208
#экология

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