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В сиротских квартирах устранен слабый напор воды

300
#жкх
В сиротских квартирах устранен слабый напор воды

В рамках постоянно действующих мероприятий по мониторингу состояния специализированного жилищного фонда Липецкой области, предоставленного детям-сиротам областным управлением жилищно-коммунального хозяйства выявляются и берутся на контроль устранение обнаруженных недостатков.

Так в многоквартирном доме № 2 по ул. Черокманова в Ельце из-за низкого давления в системе водоснабжения возникли проблемы с водой в квартирах верхних этажей где проживают 6 детей-сирот.

Для устранения данной проблемы специалистами АО «ЛИК» были проведены работы по регулировке насосного оборудования, которые обеспечили нормативное давление в системе водоснабжения многоквартирного дома, сообщает управление ЖКХ Липецкой области. 
300
#жкх

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