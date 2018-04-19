Приостановлена работа детской игровой зоны В ТРЦ «Липецк»

Такое решение принял Правобережный районный суд Липецка в качестве обеспечительной меры по иску прокурора района.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ранее прокуратура совместно со специалистами ГУ МЧС России по Липецкой области выявила в ТРЦ нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности, что стало основанием для обращения в суд.

Аналогичные решения приняты в отношении детских игровых зон в ТРЦ «Малибу» и «Москва».