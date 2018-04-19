Общество

сегодня, 10:50

Приостановлена работа детской игровой зоны В ТРЦ «Липецк»

4 1796
#торговые центры
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Приостановлена работа детской игровой зоны В ТРЦ «Липецк»

Такое решение принял Правобережный районный суд  Липецка в качестве обеспечительной меры  по иску прокурора района.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ранее прокуратура совместно со специалистами ГУ МЧС России по Липецкой области выявила в ТРЦ нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности, что стало основанием для обращения в суд. 

Аналогичные решения приняты в отношении детских игровых зон в  ТРЦ «Малибу» и «Москва».

4 1796
#торговые центры
2

Комментарии (4)

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Новосельцев Анатолий Ефремович

31 минуту назад
У нас всегда привычка после драки кулаками махать !
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карим

41 минуту назад
пока рак на горе свистнет
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Мароторий

52 минуты назад
Ох!, малый бизнес............какие тут "куда раньше смотрели" проверки!
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Ох!

сегодня, 11:00
И куда раньше контролирующие органы смотрели? всех их наказать за безответственное отношение к своим обязанностям.
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