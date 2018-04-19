Могила красноармейца из Липецкой области обнаружена в Польше

Это уже второй боец, место захоронения которого нашел калиниградский поисковик

Как сообщал GOROD48, 14 апреля состоялось торжественное открытие после реставрации военного кладбища в городе Прошовице близ Кракова, где захоронен 641 советский солдат, которые погибли при освобождении Польши.

По дополнительным данным поисковика из Калининграда, капитана 1-го ранга запаса Михаила Пыресина, который уже установил имена около 400 бойцов, на кладбище в Прошовице покоятся как минимум два солдата Красной Армии родом из Липецкой области. Это уже упомянутый нами лейтенант Воронежцев Василий Егорович, 1919 г.р., уроженец с. Колыбельское, Колыбельской волости, Раненбургского уезда, Рязанской губернии (в настоящее время это Чаплыгинский район, Липецкой области). Воронежцев В.Е. воевал в рядах РККА с 13.08.1942 г. в составе 322 стрелковой Житомирской Краснознамённой дивизии. Погиб в январе 1945 г. при освобождении Польши. Во время Великой Отечественной войны мать фронтовика ВОРОЖЕНЦЕВА Варвара Иосифовна проживала в Колыбельском сельсовете Раненбургского района Рязанской области (ныне ныне Чаплыгинского района Липецкой области).

В 1948 году останки советских воинов,в том числе Воронежцева Василия Егоровича из братских и одиночных могил в селе Венцлавице-Старе гмины Михаловице Краковского повята Краковского (ныне Малопольского) воеводства были эксгумированы и перенесены безымянными на участок воинов Советской Армии приходского кладбища на улице Краковской в городе Прошовице Прошовицкого повята Краковского (ныне Малопольского воеводства) Польши.

Там же оказались останки и старшего лейтенанта Черных Михаил Кириллович, 1922 г.р., уроженца села Рогожино, Бутырской волости, Липецкого уезда Тамбовской губернии (в настоящее время это Задонский район, Липецкой области). В РККА он был призван в 1941 году. В январе 1945 года старший лейтенант Черных Михаил Кириллович воевал в 107 стрелковой Кременецкой дивизии 60 армии 1 Украинского фронта. Погиб в январе 1945 г. при освобождении Польши. Во время Великой Отечественной войны мать фронтовика Никульчева Матрена Ивановна проживала в поселке Ключики Липецкого района Воронежской (ныне Липецкой) области.

В 1948 году останки воинов Красной Армии, в том числе Черных Михаила Кирилловича, из индивидуальных и братской могил в районе села Надзув гмины Палечница Прошовицкого повята Краковского (ныне Малопольского) воеводства были перенесены в братскую могилу № 5 на братское воинское кладбище в городе Прошовице Прошовицкого повята Малопольского воеводства.

Возможно данная информация поможет найти родственников павших героев.