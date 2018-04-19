«Лада-Гранта» вылетела в поле и перевернулась

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 18 апреля в Липецке на проспекте Мира 25-летний водитель «ВАЗ-2107» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 58-летнего мужчину , который с травмами госпитализирован.

В Грязинском районе в 12.30 на автодороге Сселки – Плеханово – Грязи 38-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением, съехал на обочину, и машина перевернулась. В результате мужчина с травмами госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1341 нарушение ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 3, превышение скорости – 955, неиспользование ремней безопасности – 70, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 27.

фото "Грязинский вестник".