Происшествия

28 минут назад

«Лада-Гранта» вылетела в поле и перевернулась

6 853
#авария #ДТП
«Лада-Гранта» вылетела в поле и перевернулась

За  прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 18 апреля в Липецке на проспекте Мира 25-летний водитель «ВАЗ-2107»  на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 58-летнего мужчину, который с травмами госпитализирован.

В Грязинском районе в 12.30 на автодороге Сселки – Плеханово – Грязи 38-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением, съехал на обочину, и машина перевернулась. В результате мужчина с травмами госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1341 нарушение ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 3, превышение скорости – 955, неиспользование ремней безопасности – 70, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 27.

фото "Грязинский вестник".

6 853
#авария #ДТП

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

обдрачивателю инохлама

25 секунд назад
Акция от АвтоВАЗа, на этот ВАЗ тебе плебейскому безродному высерку с твоей мамкой -колхозной шлюхой сорок лет километры немытых Х-У-Ё-В на трассе сосать-не пересосать
ответить

Ликвидатор инохлама

1 минуту назад
Самоуничтожение, Если на месте этой «гранты» был бы ты дырявый на твоей п.и.д.о.р.с.к.о.й иномарко, то от тебя бы осталось только твое рваное очко, завернутое в фольгу
ответить

Вера

5 минут назад
И кому теперь нужен этот гонщик со сломанным позвоночником и который без памперсов не человек
ответить

Конченный

7 минут назад
И если вы стоите четвертым на светофоре, а перед вами еще стоят три инопомойки. То знайте, вы на зеленый не проедете! И будете снова стоять на красном. А все потому, что на каждом светофоре мы дырявые на инодрочеве сами у себя отсасываем. Поэтому 40 секунд горящего зеленого сигнала светофора на дырявым на инодрочеве МАЛО!
ответить

Инотазогавнопром

10 минут назад
Акция от АвтоВАЗа, на этот ВАЗ тебе плебейскому безродному высерку с твоей мамкой -колхозной шлюхой сорок лет километры немытых Х-У-Ё-В на трассе сосать-не пересосать
ответить

Акция от АвтоВАЗа

24 минуты назад
При покупке говноВАЗа, венок в подарок!
ответить

Самоуничтожение

25 минут назад
говноВАЗахлама
ответить

Еще в рубрике

Центр Липецка встал в гигантской пробке
#пробка
11
Центр Липецка встал в гигантской пробке

52 минуты назад

Происшествия
Жительница села Никольское нашла мужа застреленным
#самоубийство
19
Жительница села Никольское нашла мужа застреленным

сегодня, 08:07

Происшествия
Бывшим наркополицейским вынесли приговоры
#наркотики #вымогательство #суд
71
Бывшим наркополицейским вынесли приговоры

вчера, 14:18

Происшествия
В Ельце конфликт закончился стрельбой
#стрельба
16
В Ельце конфликт закончился стрельбой

вчера, 12:48

Происшествия
Липчанин украл ноутбук в Краснодарском крае
#кража
2
Липчанин украл ноутбук в Краснодарском крае

вчера, 10:54

Происшествия
На проспекте Мира «ВАЗ» сбил пешехода
#авария #ДТП
31
На проспекте Мира «ВАЗ» сбил пешехода

вчера, 10:03

Происшествия