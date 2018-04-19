Происшествия

34 минуты назад

Жительница села Никольское нашла мужа застреленным

5 903
#самоубийство
Жительница села Никольское нашла мужа застреленным

18 апреля в селе Никольское Липецкого района местная жительница нашла труп мужа с огнестрельным ранением головы. 

Рядом с телом лежал травматический пистолет.

Правоохранители исключают криминальную версию произошедшего. Известно, что ранее погибший совершал попытку самоубийства. 
5 903
#самоубийство

Комментарии (5)

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СобакоруБ

3 минуты назад
Так он не мог больше смотреть на это безобразие,вся округа засрана
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Критику кино

3 минуты назад
Баба наверное бросила. Теперь ходит по сайтам, душу изливает.
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Кинокритик

8 минут назад
знаток баб, а это к чему??)))
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Логика

9 минут назад
Странно,чел пытался уже,а травмат жена позволяла в доме держать
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знаток баб

19 минут назад
Женщины под 30 или немного за, свято верящие, что представляют собой уникальное сокровище, которого достоин лишь один самый самый. Сама не знает какой, но точно не те, которые иногда проявляют к ней знаки внимания. К такой этакой. По-нашему, по-простому говоря – ипанутой на всю башку. Но если вы любитель экстрима, и у вас шесть жизней, то не мешкайте, хватайте и держите. Также таких женщин высоко оценят те, кому комфортно с женщинами,
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