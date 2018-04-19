Происшествия
34 минуты назад
Жительница села Никольское нашла мужа застреленным
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18 апреля в селе Никольское Липецкого района местная жительница нашла труп мужа с огнестрельным ранением головы.
Рядом с телом лежал травматический пистолет.
Правоохранители исключают криминальную версию произошедшего. Известно, что ранее погибший совершал попытку самоубийства.
Правоохранители исключают криминальную версию произошедшего. Известно, что ранее погибший совершал попытку самоубийства.
5 903
СобакоруБ
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