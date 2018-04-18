Фонтаны Липецка готовят к открытию сезона

В областном центре началась подготовка к сезону фонтанов. Как сообщили в управлении главного смотрителя города Липецка, выигравшая конкурс на подготовку и запуск водных комплексов фирма «Оптимус» приступила к работам. Всего на ремонт и содержание фонтанов в этом году из городского бюджета выделено 4,8 млн. рублей.

К весенне-летнему сезону в Липецке планируют завершить ремонтные и пусконаладочные работы на двенадцати водных комплексах. Фонтаны на площадке перед «Звёздным» и на улице Ленина уже готовы к открытию, также необходимые мероприятия провели на насосной станции «Сигма», при помощи которой в Комсомольский пруд поступает вода из реки Воронеж.

Ремонтируются фонтаны на главных городских площадках. Так, у каскада на Петровском спуске отреставрировано гранитное покрытие чаши, там же и на площади Петра Великого фонтаны очистили от известкового налёта, покрасили кожухи – в ближайшее время их уберут. Кроме того на данных объектах, а также на площади Франценюка, отремонтируют насосы. На малом фонтане на улице Ленина и водном комплексе на площади Константиновой заменят трансформаторы. Там, где крупные работы не запланированы, проведут плановые – заменят износившиеся детали оборудования.

Пробные пуски городских фонтанов должны стартовать уже на следующей неделе. Сезон планируют открыть традиционно – в День весны и труда 1 мая.