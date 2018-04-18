Погода в Липецке

сегодня, 17:14

Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди

9 872
#дожди
1
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области ожидается неустойчивая погода. С прохождением через Центральный Федеральный округ циклона с Атлантики ожидаются дожди различной интенсивности, местами грозы. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 апреля 12-14 градусов тепла, что выше климатической нормы на 4-7 градусов, 19 апреля ожидается 7-9 градусов тепла, что около нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +5 до +10 градусов, днем от 18 до 23 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 6 до 8 градусов мороза, днем от 20 до 22 градусов тепла. 

Самым теплым 17 апреля в Липецке был в 1920 году: +22, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1929 году — 10 градусов мороза.

 

 

9 872
#дожди
1

Комментарии (9)

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Перец

16 минут назад
Биляха муха , я валяться под стол)))
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Икар

47 минут назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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Я

сегодня, 17:57
Вы в своём уме(((
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Гость

сегодня, 17:53
Плеханова отдыхает ))))))
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Я ржу!

сегодня, 17:50
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Гость

сегодня, 17:49
Так это прогноз на какое число 17 или 19?
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Александр

сегодня, 17:48
Дебилы!!!
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Гость

сегодня, 17:36
Все с головой хорошо? Ночью 6-8 мороза,днём 20-22 тепла. Вы че там бухие?
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Ннндааа...

сегодня, 17:31
17 апреля было вчера...
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