Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области ожидается неустойчивая погода. С прохождением через Центральный Федеральный округ циклона с Атлантики ожидаются дожди различной интенсивности, местами грозы.

Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 апреля 12-14 градусов тепла, что выше климатической нормы на 4-7 градусов, 19 апреля ожидается 7-9 градусов тепла, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +5 до +10 градусов, днем от 18 до 23 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 6 до 8 градусов мороза, днем от 20 до 22 градусов тепла.

Самым теплым 17 апреля в Липецке был в 1920 году: +22, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1929 году — 10 градусов мороза.