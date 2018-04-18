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сегодня, 17:10

Регистрацию авиапассажиров предложили завершать за час до вылета

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#авиаперевозки
Регистрацию авиапассажиров предложили завершать за час до вылета

Крупнейшие российские авиаперевозчики попросили Минтранс предоставить им право завершать регистрацию пассажиров за 60 минут до вылета вместо нынешних 40. 


Как пишут «Известия», с такой инициативой выступил «Аэрофлот». К предложению присоединились авиакомпания S7 и Российский союз туриндустрии. По расчетам авиаперевозчиков, новая норма поможет избежать задержки рейсов в крупных загруженных аэропортах. 

Предполагается, что инициативу в ближайшее время обсудят в Госдуме и Совете Федерации. 

Эксперты в свою очередь считают, что пассажиры негативно воспримут подобное изменение. Во всем мире в гражданской авиации, наоборот, стремятся уменьшить время ожидания в аэропорту, и это уже привело к росту количества авиаперевозок. 


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#авиаперевозки

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