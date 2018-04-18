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54 минуты назад
Китай пожаловался на дефекты купленного у Украины авианосца
Китай обнаружил недостатки у своего первого авианосца Ляонин - купленного у Украины и модернизированного крейсера "Варяг".
Китай признал дефектным свой первый авианосец Liaoning, который был куплен у Украины в недостроенном виде и модернизирован. Об этом пишет Asian Times.
По словам одного из лётчиков-испытателей, для приземления самолёту необходимо сбросить вес (оружие, топливо), при этом запуск самолёта происходит намного проще из-за урезанной взлётной палубы, - передает RT.
Как пишет издание, китайская промышленность за восемь лет произвела более 1200 технологических элементов для модернизации приобретённого крейсера, однако возможности его усовершенствования оказались ограничены из-за структурных ограничений и изначальных дефектов.
Украинский недостроенный авианосец «Варяг» был куплен Китаем в 1998 году. 25 сентября 2012 года он вошёл в состав ВМФ Народно-освободительной армии Китая.
В декабре в украинском Минобороны сообщили, что ведомство отказывается от работ по строительству крейсера «Украина», которые завершены на 95%.
По словам одного из лётчиков-испытателей, для приземления самолёту необходимо сбросить вес (оружие, топливо), при этом запуск самолёта происходит намного проще из-за урезанной взлётной палубы, - передает RT.
Как пишет издание, китайская промышленность за восемь лет произвела более 1200 технологических элементов для модернизации приобретённого крейсера, однако возможности его усовершенствования оказались ограничены из-за структурных ограничений и изначальных дефектов.
Украинский недостроенный авианосец «Варяг» был куплен Китаем в 1998 году. 25 сентября 2012 года он вошёл в состав ВМФ Народно-освободительной армии Китая.
В декабре в украинском Минобороны сообщили, что ведомство отказывается от работ по строительству крейсера «Украина», которые завершены на 95%.