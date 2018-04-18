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58 минут назад

Британский Ofcom начал 7 новых расследований против Russia Today‍

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#Russia Today‍ #Ofcom #дело Скрипаля #Британия
Британский Ofcom начал 7 новых расследований против Russia Today‍

В Великобритании медиарегулятор Ofcom начал в отношении телеканала RT семь новых расследований, касающихся "беспристрастности новостных и документальных программ" после инцидента с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Британский медиарегулятор Ofcom начал семь новых расследований в отношении телеканала RT. Об этом говорится в сообщении Ofcom.

Отмечается, что расследования касаются вопроса «должной беспристрастности новостных и документальных программ телеканала».

«После событий в Солсбери мы наблюдали значительное увеличение на RT числа программ, которые могут быть расследованы как потенциальные нарушения правил вещания Ofcom», — говорится в сообщении.

Регулятор пообещал обнародовать итоги расследования «как можно скорее».

Ранее Ofcom пригрозил лишить RT лицензии из-за дела Скрипаля.

4 марта в британском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, - пишет Газета.ru.
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#Russia Today‍ #Ofcom #дело Скрипаля #Британия

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