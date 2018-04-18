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Британский Ofcom начал 7 новых расследований против Russia Today
В Великобритании медиарегулятор Ofcom начал в отношении телеканала RT семь новых расследований, касающихся "беспристрастности новостных и документальных программ" после инцидента с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Отмечается, что расследования касаются вопроса «должной беспристрастности новостных и документальных программ телеканала».
«После событий в Солсбери мы наблюдали значительное увеличение на RT числа программ, которые могут быть расследованы как потенциальные нарушения правил вещания Ofcom», — говорится в сообщении.
Регулятор пообещал обнародовать итоги расследования «как можно скорее».
Ранее Ofcom пригрозил лишить RT лицензии из-за дела Скрипаля.
4 марта в британском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, - пишет Газета.ru.