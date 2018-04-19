Лучшие студенты-экономисты стали стипендиатами Липецккомбанка

ПАО «Липецккомбанк» (входит в Банковскую группу ЗЕНИТ ) вручил именные стипендии лучшим студентам-экономистам ЛГТУ и ЕГУ им. И. А. Бунина.

17 апреля в ЛГТУ состоялась торжественная церемония награждения именными сертификатами на получение стипендий Липецккомбанка . Победителями социальной программы банка, направленной на поддержку учащихся, стали 10 студентов Липецкого государственного технического университета и пять третьекурсников — Елецкого государственного университета им. Бунина. Все лауреаты имеют отличную академическую успеваемость, участвуют в научно-практических исследованиях в сфере экономики и проявляют себя в студенческой жизни. Стипендии в размере 1500 рублей ребята будут получать на карты ЛКБ в течение семестра.Стипендиальный проект является частью социальной политики Липецккомбанка , направленной на поддержку образовательного процесса в ведущих вузах Липецкой области. Банк заинтересован в подготовке высококвалифицированных специалистов, которые в будущем будут трудиться на благо региона в различных сферах профессиональной деятельности. С 2005 года банк финансово поддерживает талантливых школьников – победителей городских олимпиад, а с 2009 года – успешных в учебе студентов. За это время стипендии получили более 150 школьников и более сотни студентов-экономистов.Студентка ЛГТУ Екатерина Зверева — одна из счастливых обладательниц сертификата на получение именной стипендии от ЛКБ: «Я участвовала в разработке проекта в команде из четырех человек. Поскольку металлургическое производство в нашем регионе является одним из основных направлений, мы решили проводить исследования в сфере, где связаны металлургия и экономика. Моей задачей было провести расчет окупаемости нашей идеи и определить эффективность проекта в целом. Очень приятно, что эта исследовательская деятельность не осталась незамеченной и позволила стать стипендиатом программы».Проректор ЛГТУ Ирина Полякова, поздравляя студентов, отметила — ВУЗ ценит взаимодействие с банком, которое длится уже девять лет. «Сотрудничество действительно сплачивает, позволяет проводить такую важную программу преемственности «школа-ВУЗ-предприятие» и поддерживать талантливых студентов, которые позже станут высококвалифицированными специалистами».По словам Ольги Митрохиной, генерального директора ПАО «Липецккомбанк» при выборе ВУЗов-участников программы в банке руководствовались качеством образования выпускников математических и экономических специальностей. ЛГТУ и ЕГУ имени И. А. Бунина – одни из лучших ВУЗов в регионе «Вы сильные, целеустремленные, талантливые — верьте в себя и не бойтесь ставить цели для того, чтобы двигаться вперед. Сегодня вы преодолели еще одну ступеньку, которая приближает вас к успеху. Главное, помните: успех — это огромный труд, удача не сваливается внезапно. Желаю держаться на том уровне, который вы сейчас себе задали», - отметила Ольга МитрохинаЛипецккомбанк входит в число надежных, проверенных временем, участников банковского сектора в регионе, строит бизнес, руководствуясь принципами социальной ответственности и вносит вклад в повышение благосостояния общества и устойчивое развитие региона.. Так в 2017 году совместно с администрацией Липецка банк реализовал проект автоматизированной оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Теперь в банкоматах Липецкомбанка с помощью банковской карты можно пополнять транспортные карты.Липецккомбанк ведет активную политику по развитию экосистемы мобильных сервисов. С начала года более 20 тысяч розничных клиентов подключили систему «Интернет-Банк». Для быстрого и удобного управления личными финансами банк запустил мобильное приложение «ЛКБ Онлайн», доступное для скачивания в App Store и Google Play.Сегодня Липецккомбанк продолжает стабильно работать и развиваться в регионе. Так, на декабрь 2017 года кредитный портфель банка составил 16,8 млрд рублей, в том числе корпоративный кредитный портфель — 8,7 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос за год на 168 млн рублей, до 2,2 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.В Липецккомбанке обслуживается около 4 тысяч юридических лиц и более 195 тысяч розничных клиентов. На начало 2018 года средства физических лиц, доверенных банку, составили более 15 млрд рублей. Для удобства клиентов в регионе работают 25 офисов продаж , 183 банкомата, 1 565 POS-терминалов и 44 платежных терминалов.