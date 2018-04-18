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31 минуту назад
В Новосибирской области столкнулись два грузовых поезда
В Новосибирской области произошло столкновение двух грузовых поездов на Западно-Сибирской железной дороге.
Два грузовых поезда столкнулись на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области, с рельсов сошли десять вагонов с углем, пострадал машинист поезда, - сообщил РИА-Новости источник в экстренных службах региона.
"На станции Евсино после столкновения двух грузовых составов сошли с рельсов 10 вагонов с углем. Машинист одного из поездов госпитализирован", — сказал собеседник.
Он уточнил, что в результате ЧП повреждена контактная сеть. Ожидается задержка пассажирского поезда №301 сообщением Новосибирск — Алма-Ата.
Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 18.00 по московскому времени среды.
"На станции Евсино после столкновения двух грузовых составов сошли с рельсов 10 вагонов с углем. Машинист одного из поездов госпитализирован", — сказал собеседник.
Он уточнил, что в результате ЧП повреждена контактная сеть. Ожидается задержка пассажирского поезда №301 сообщением Новосибирск — Алма-Ата.
Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 18.00 по московскому времени среды.