Общество
33 минуты назад
Налоговики хотят обанкротить липецкий МУП
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Если это случится, все Левобережье останется без управляющей компании.
В Арбитражном суде Липецкой области началось рассмотрение иска о банкротстве МУП "Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства", инициированного обращением ИФНС по Правобережному району.
Налоговики настаивают на банкротстве муниципальной организации, которая обслуживает 150 домов в Левобережном районе города. В департаменте ЖКХ мэрии говорят о том, что не допустят такого развития событий.
- В этой организации с недавнего времени новый руководитель, Николай Юрцев (не имеет квалификационного аттестата, что недопустимо. - Прим. GOROD48). В настоящее время мы достигли соглашения с ИФНС по Правобережному району о реструктуризации долга МУП "АДС ГХ". 23 апреля мы подготовим окончательный акт сверки и тогда станет ясно, о какой сумме долга идет речь. Поэтому МУП "АДС ГХ" работает. О банкротстве речи пока не идет. В настоящее время силами этой организации и привлеченными сторонними активно вывозится мусор из жилого фонда, находящегося у нее на обслуживании. Задача номер один - вывезти весь мусор к майским праздникам, - сообщил GOROD48 председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин.
О возможности банкротства МУП "АДС ГХ" речь шла еще в декабре 2016 года. Тогда на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию депутаты заслушали отчет Счетной палаты Липецка о состоянии дел в организации, обслуживающей аварийные заявки горожан, а также оказывающей услуги населению в роли управляющей компании. Из отчета следовало, что МУП уже тогда был убыточным предприятием с безнадежной задолженностью (кстати, одними из главных его дебиторов являлись такие управляющие компании как «Привокзальная» и «Центральная Л», руководители которой - депутаты горсовета, члены комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Юрий Шкляров и Александр Шальнев, а также УК «Липецкий коммунальщик», которую еще недавно возглавлял еще один член этой же комиссии Сергей Ткаченко - на круг все управляющие компании задолжали МУПу более 60 млн рублей).
- 10 миллионов рублей нам должны управляющие компании, признанные банкротами. Они разработали такие схемы, что взыскать эти деньги с них невозможно даже судебным приставам-исполнителям. Но люди оттуда не пропали. Они все здесь (в «коммунальном лобби» в горсовете? - Прим. GOROD48). Но от их действий страдают город и социально значимые предприятия, - сказал тогда руководитель МУП "АДС ГХ" Александр Есипов.
Налоговики настаивают на банкротстве муниципальной организации, которая обслуживает 150 домов в Левобережном районе города. В департаменте ЖКХ мэрии говорят о том, что не допустят такого развития событий.
- В этой организации с недавнего времени новый руководитель, Николай Юрцев (не имеет квалификационного аттестата, что недопустимо. - Прим. GOROD48). В настоящее время мы достигли соглашения с ИФНС по Правобережному району о реструктуризации долга МУП "АДС ГХ". 23 апреля мы подготовим окончательный акт сверки и тогда станет ясно, о какой сумме долга идет речь. Поэтому МУП "АДС ГХ" работает. О банкротстве речи пока не идет. В настоящее время силами этой организации и привлеченными сторонними активно вывозится мусор из жилого фонда, находящегося у нее на обслуживании. Задача номер один - вывезти весь мусор к майским праздникам, - сообщил GOROD48 председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин.
О возможности банкротства МУП "АДС ГХ" речь шла еще в декабре 2016 года. Тогда на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию депутаты заслушали отчет Счетной палаты Липецка о состоянии дел в организации, обслуживающей аварийные заявки горожан, а также оказывающей услуги населению в роли управляющей компании. Из отчета следовало, что МУП уже тогда был убыточным предприятием с безнадежной задолженностью (кстати, одними из главных его дебиторов являлись такие управляющие компании как «Привокзальная» и «Центральная Л», руководители которой - депутаты горсовета, члены комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Юрий Шкляров и Александр Шальнев, а также УК «Липецкий коммунальщик», которую еще недавно возглавлял еще один член этой же комиссии Сергей Ткаченко - на круг все управляющие компании задолжали МУПу более 60 млн рублей).
- 10 миллионов рублей нам должны управляющие компании, признанные банкротами. Они разработали такие схемы, что взыскать эти деньги с них невозможно даже судебным приставам-исполнителям. Но люди оттуда не пропали. Они все здесь (в «коммунальном лобби» в горсовете? - Прим. GOROD48). Но от их действий страдают город и социально значимые предприятия, - сказал тогда руководитель МУП "АДС ГХ" Александр Есипов.
1 289
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