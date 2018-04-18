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В Ельце конфликт закончился стрельбой

3 944
#стрельба
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В Ельце конфликт закончился стрельбой

Мужчина попал в больницу.

Вчера в Ельце на улице Пушкина конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой из травматического пистолета.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию поступила информация из больницы о 30-летнем пациенте с огнестрельными ранениями. Как минимум две пули, выпущенные из травматического пистолета «Оса» попали в цель.

В течение нескольких часов по подозрению в нанесении ранений полицейские задержали 42-летнего безработного. У него имеется разрешение на ношение травматического пистолета.

ОМВД России по Ельцу провидит проверку обстоятельств конфликта. Также в ближайшее время пострадавшего отправят на медицинское исследование. По итогам проверки действиям стрелявшего будет дана правовая квалификация.

3 944
#стрельба
1

Комментарии (3)

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Житель

26 минут назад
Нужно обязать ежемесячно проходит психологическую подготовку владельцам травматического оружия. Мало ли какое расстройство психики у человека может произойти за месяц
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sergei sizov

53 минуты назад
проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я был приятно удивлён http://veipclick.ru/public/6380713741466522
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Гость

56 минут назад
Бывает. Кому то придется ответить за свое поведение.
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