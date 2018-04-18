«Бережливые» технологии помогают заботиться о здоровье

Медицинские услуги должны стать доступнее и качественнее, а пациенты - не тратить много времени на ожидание врачебной помощи или консультации. Сегодня это одно из приоритетных направлений деятельности власти в сфере охраны здоровья населения.

В прошлом году Липецкая область вошла в число 40 регионов, где Министерство здравоохранения запустило пилотный проект «Бережливая поликлиника».

Он реализуется в четырех учреждениях. Два из которых – Елецкая районная больница и городская детская больница Ельца.

Программы модернизации системы здравоохранения в Елецкой районной больнице начали реализовывать в 2011 году. Тогда были перепланированы и капитально отремонтированы хирургическое, терапевтическое, приёмное отделения, отделение анестезиологии-реанимации, детское отделение поликлиники.

После проведённого ремонта в хирургическом отделении функционируют две операционные – для плановых и экстренных операций, где с успехом выполняются высокотехнологичные операции, в том числе эндоскопические, как хирургические, так и гинекологические.

Появилось современное медицинское оборудование: лапароскопическая консоль, наркозно-дыхательная аппаратура, мониторы слежения, эндоскопическая аппаратура и многое другое. В хирургическом отделении ежегодно проводятся более 500 операций по 20 видам оперативных вмешательств. Из них 50% составляют лапароскопические операции.

Кроме того, стали доступны новые лабораторные методы обследования, к которым относятся исследования на онкомаркеры, в том числе для диагностики заболеваний щитовидной железы

Благодаря новым технологиям появилась возможность консультирования больных специалистами областных учреждений и проведения учебных мероприятий по видеосвязи.

В 2017 году медучреждение стало участником проекта «Бережливая поликлиника». Опыт Елецкой районной больницы оказался среди самых успешных и рекомендован к реализации в других лечебных учреждениях.

- «Открытая» регистратура – один из самых заметных для пациентов этапов программы. Регистраторы работают только с посетителями поликлиники, для звонков организован колл-центр, где ведут запись к специалистам, принимают вызовы на дом. Для тех, кому нужно «Мне только спросить», работает администратор в зале. Разделение позволяет ликвидировать очередь к регистраторам, - рассказывает главный врач Елецкой районной больницы Джамал Юзбеков.

Еще одна точка напряжения – работа лабораторий, когда требуется сдать кровь. Пациент получает талон с определенным временем, в кабинет его вызывает дежурный администратор. Для сдачи анализа теперь не надо приходить в 7 утра, чтобы занять очередь. Кроме того, была изменена логистика: если ранее кабинеты для забора крови из вены и из пальца находились на разных этажах, то теперь они рядом. Также разведены потоки пациентов. Условно здоровые обслуживаются на первом этаже, условно больных принимают на втором. Больные с температурой проходят через специальный бокс.

По словам главного врача Елецкой районной больницы Джамала Юзбекова, «Бережливая поликлиника» помогает решить такую проблему, как выписка льготных рецептов для хронических больных. Попросить о необходимом талоне можно через колл-центр: вызов примут и назовут время, когда следует прийти за рецептом.

Довольны новым порядком и жители Елецкого района. Пенсионерка Валентина Политова прикреплена к поликлинике больше 20 лет.

- Теперь посещение врачей стало значительно быстрее! Прием ведется по указанному времени. Сегодня менее чем за два часа успела попасть на прием к специалисту, пройти несколько обследований, на которые врач дал направление.

Экономию времени оценили и более молодые ельчане. Они могут отпроситься с работы на время визита к врачу, не беспокоясь, что посещение поликлиники затянется на весь день.

- Признаюсь, мы с осторожностью входили в новый проект: сложно ломать стереотипы у пациентов и у медперсонала. Так, приходилось искать и обучать тех, кто сможет отвечать на телефонные звонки. Когда начали работать, поняли – это удобно, - отметил главврач.

Больница сегодня участвует еще в двух проектах – «Здоровый школьник» (профилактика здорового образа жизни и правильного питания среди школьников) и программе «Репродуктивное здоровье и активное социальное долголетие», направленной на раннее выявление и лечение урологических и онкологических заболеваний. В ее рамках проводится активное выявление пациентов для своевременного обследования и лечения пациентов с урологической патологией, в том числе высокотехнологичного.

Кроме того, мужчинам, вступающим в брак, предоставляются сертификаты, позволяющие бесплатно, в удобное время пройти обследование на предмет репродуктивного здоровья и при необходимости получить специализированное лечение.

Елецкая городская детская больница - также участник федерального пилотного проекта в Липецкой области. Работу строили после знакомства с ярославским опытом, учитывая «плюсы» и «минусы» новой системы.

В поликлинике городской детской больницы также действует «открытая» регистратура, проведена цветовая маркировка медкарт, организован колл-центр, потоки больных и здоровых детей разделены. Ежедневно поликлиника принимает 350-400 человек, а в целом больничный комплекс обслуживает более 18 тысяч детей.

На базе больницы открыт Центр здоровья для детей, который обслуживает, помимо Ельца, Елецкий, Становлянский, Задонский, Долгоруковский, Измалковский районы. Здесь специалисты помогают подросткам сформировать ответственное отношение к собственному здоровью, мотивируют отказываться от вредных привычек, если таковые появляются, или не поддаваться им вовсе.

Несколько раз в месяц специалисты центра выезжают в прикрепленные районы, в летний каникулярный период – в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания. А в 2016-2017 учебном году Центр здоровья детей принимал участие в проекте «Здоровый школьник».

- Один из востребованных специалистов – врач-диетолог. Так, мы выявляем ребят с повышенным риском развития тех или иных заболеваний. Предрасположенность к ожирению, к сожалению, является достаточно распространенной. Однако диетолог разрабатывает для каждого конкретного случая рекомендации по коррекции питания. А в зале ЛФК ребенку предложат комплекс упражнений для дополнительной физической нагрузки, - отмечает главный врач Елецкой ГДБ Галина Кузнецова.

В центре берут под патронаж все детское население: для мам с новорожденными и до года открыт кабинет здорового ребенка. Разработаны программы для дошкольников – например, в стоматологическом кабинете их научат правильно чистить зубы.

В прошлом году в бассейне на базе центра здоровья были организованы уроки физкультуры для детей-инвалидов с расстройством аутического спектра и синдромом Дауна.

- Центр открывался в рамках модернизации здравоохранения, пока что он единственный в Липецкой области. Сегодня мы активно сотрудничаем с аналогичным учреждением Тамбовской области, обмениваемся опытом, - отмечает Галина Кузнецова. – Среди результатов: количество обследованных детей за три года увеличилось с 3854 в 2015 году до 3909 – в 2017. А вот количество детей с факторами риска уменьшилось с 1758 до 1452. Например, стало меньше ребят, узнавших сигареты. Аппарат, анализирующий состав выдыхаемого воздуха, показывает - ребят, которые могут оказаться курильщиками, стало на 50% меньше. Значит, работа центра приносит свои плоды.