сегодня, 12:08
США заверили Россию об отсутствии новых санкций в ближайшее время
Посольство России в США получило уведомление от администрации американского президента Дональда Трампа, что Вашингтон пока не будет вводить новые санкции против Москвы.
"Я могу подтвердить, что США уведомили посольство России, что новых санкций пока не будет", - сказал собеседник.
В воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CBS заявила, что "грядут новые санкции в отношении России" из-за ее поддержки Сирии, а объявить о них должны были уже в понедельник. Однако никаких санкции введено не были. Как пояснил журналистам газеты The New York Times во вторник глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу, Хейли не была своевременно уведомлена о том, что американская администрация изменила позицию относительно введения новых санкций против РФ.