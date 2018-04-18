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США заверили Россию об отсутствии новых санкций в ближайшее время

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#США #санкции #Россия
США заверили Россию об отсутствии новых санкций в ближайшее время

Посольство России в США получило уведомление от администрации американского президента Дональда Трампа, что Вашингтон пока не будет вводить новые санкции против Москвы.

США уведомили РФ через посольство в Вашингтоне, что пока не будут вводить новые санкции в отношении России. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в МИД России.

"Я могу подтвердить, что США уведомили посольство России, что новых санкций пока не будет", - сказал собеседник.

В воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CBS заявила, что "грядут новые санкции в отношении России" из-за ее поддержки Сирии, а объявить о них должны были уже в понедельник. Однако никаких санкции введено не были. Как пояснил журналистам газеты The New York Times во вторник глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу, Хейли не была своевременно уведомлена о том, что американская администрация изменила позицию относительно введения новых санкций против РФ.
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#США #санкции #Россия

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