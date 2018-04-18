В Липецке карантин обьявлен в шести школах

Накануне одну школу закрыли полностью.

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, в липецких школах продолжается карантин. По данным на 18 апреля, приостановлены занятия в одной школе полностью и пяти школах - частично.



Частичный карантин охватил школы под номерами 18, 20, 31, 45, 48. В общей сложности там не учатся 11 классов.



Полностью закрыта школа под номером 63 - с 17 по 23 апреля там приостановлены занятия во всех классах.



Напомним, на минувшей неделе в Липецке было зарегистрировано 4886 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе 101 случай гриппа. При этом количество обращений заметно снизилось (на 27,8%), в том числе среди детей 0-2 лет на 23,6%, детей 3–6 лет – на 36,9%, 7–14 лет – на 18,5%, среди взрослых – на 27,2% . В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации ограничительные противоэпидемические меры. Но при отсутствии по причине болезни 20% и более учащихся продолжают объявлять карантин.