Здоровье

сегодня, 11:59

В Липецке карантин обьявлен в шести школах

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#карантин #ОРВИ #грипп
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В Липецке карантин обьявлен в шести школах

Накануне одну школу закрыли полностью.

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, в липецких школах продолжается карантин. По данным на 18 апреля, приостановлены занятия в одной школе полностью и пяти школах - частично.

Частичный карантин охватил школы под номерами 18, 20, 31, 45, 48. В общей сложности там не учатся 11 классов.

Полностью закрыта школа под номером 63 - с 17 по 23 апреля там приостановлены занятия во всех классах.

Напомним, на минувшей неделе в Липецке было зарегистрировано 4886 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе 101 случай гриппа. При этом количество обращений заметно снизилось (на 27,8%), в том числе среди детей 0-2 лет на 23,6%, детей 3–6 лет – на 36,9%, 7–14 лет – на 18,5%, среди взрослых – на 27,2% . В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации ограничительные противоэпидемические меры. Но при отсутствии по причине болезни 20% и более учащихся продолжают объявлять карантин.
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#карантин #ОРВИ #грипп
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Комментарии (2)

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Прохожий

29 минут назад
Мотя, чего это вдруг не возможно стало отключить вайфай в тв? и когда выпускали плазмы не было еще вайфая в тв
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Мотя

сегодня, 12:31
Сплошные карантины. Когда же они учатся? Карантины и карантины. Дети все больные и ослабленные. Этому способствют могильники, которые есть у каждого и которые излучением убивают иммунитет (1,5 миллионов клеток головного мозга в минуту, * воздействия могильника- 10 метров, еще хуже вайфай- в 30 раз страшнее СВЧ- печки. А если у вас еще дома плазменный телевизор, то в нем вай-фай стоит по умолчанию и отключить его невозможно
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