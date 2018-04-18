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51 минуту назад

Нетаньяху согласовал с Трампом атаку в Сирии‍

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#Трамп #США #Сирия #Нетаньяху
Нетаньяху согласовал с Трампом атаку в Сирии‍

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху "после переговоров с президентом Дональдом Трампом, приказал нанести удар по недавно прибывшей батарее ПВО, чтобы иранские силы не смогли применить ее против израильских самолетов".

По данным The Wall Street Journal, Вашингтон настроен на то, чтобы в сотрудничестве с израильскими властями попытаться ограничить иранское влияние в Сирии.

США были заранее предупреждены и одобрили удар израильских ВВС по сирийскому военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс 9 апреля. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По сведениям источников газеты, в частности сотрудников разведки, "израильские силы на прошлой неделе при молчаливой поддержке Америки нанесли удар по новейшей иранской системе противовоздушной обороны, находившейся на сирийской базе".

Известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "приказал нанести удар по недавно прибывшей батарее ПВО после того, как переговорил с президентом США Дональдом Трампом, чтобы не позволить иранским силам применять её против израильских самолётов".

При этом сообщается, что указанная иранская система была уничтожена до того, как её подготовили к применению. Также, по данным издания, был уничтожен ангар, где хранились беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся иранцами.

По данным газеты, США планируют в сотрудничестве с Израилем попытаться ограничить иранское влияние в Сирии. Вместе с тем в Пентагоне опасаются, что прямое противостояние с иранскими силами закончится тем, что Тегеран будет пытаться нанести удар по военнослужащим США в регионе.

По данным Минобороны РФ, два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по базе Т-4. По сирийскому аэродрому было выпущено восемь ракет. До цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты сирийскими средствами ПВО. По данным местных СМИ, в результате авиаудара погибло не менее 14 военнослужащих. Сирия возложила ответственность за него на Израиль, - передает Life.
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#Трамп #США #Сирия #Нетаньяху

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