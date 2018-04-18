Нетаньяху согласовал с Трампом атаку в Сирии‍

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху "после переговоров с президентом Дональдом Трампом, приказал нанести удар по недавно прибывшей батарее ПВО, чтобы иранские силы не смогли применить ее против израильских самолетов".





США были заранее предупреждены и одобрили удар израильских ВВС по сирийскому военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс 9 апреля. Об этом сообщает The Wall Street Journal.



По сведениям источников газеты, в частности сотрудников разведки, "израильские силы на прошлой неделе при молчаливой поддержке Америки нанесли удар по новейшей иранской системе противовоздушной обороны, находившейся на сирийской базе".



Известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "приказал нанести удар по недавно прибывшей батарее ПВО после того, как переговорил с президентом США Дональдом Трампом, чтобы не позволить иранским силам применять её против израильских самолётов".



При этом сообщается, что указанная иранская система была уничтожена до того, как её подготовили к применению. Также, по данным издания, был уничтожен ангар, где хранились беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся иранцами.



По данным газеты, США планируют в сотрудничестве с Израилем попытаться ограничить иранское влияние в Сирии. Вместе с тем в Пентагоне опасаются, что прямое противостояние с иранскими силами закончится тем, что Тегеран будет пытаться нанести удар по военнослужащим США в регионе.



По данным Минобороны РФ, два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по базе Т-4. По сирийскому аэродрому было выпущено восемь ракет. До цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты сирийскими средствами ПВО. По данным местных СМИ, в результате авиаудара погибло не менее 14 военнослужащих. Сирия возложила ответственность за него на Израиль, - передает По данным The Wall Street Journal, Вашингтон настроен на то, чтобы в сотрудничестве с израильскими властями попытаться ограничить иранское влияние в Сирии.США были заранее предупреждены и одобрили удар израильских ВВС по сирийскому военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс 9 апреля. Об этом сообщает The Wall Street Journal.По сведениям источников газеты, в частности сотрудников разведки, "израильские силы на прошлой неделе при молчаливой поддержке Америки нанесли удар по новейшей иранской системе противовоздушной обороны, находившейся на сирийской базе".Известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "приказал нанести удар по недавно прибывшей батарее ПВО после того, как переговорил с президентом США Дональдом Трампом, чтобы не позволить иранским силам применять её против израильских самолётов".При этом сообщается, что указанная иранская система была уничтожена до того, как её подготовили к применению. Также, по данным издания, был уничтожен ангар, где хранились беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся иранцами.По данным газеты, США планируют в сотрудничестве с Израилем попытаться ограничить иранское влияние в Сирии. Вместе с тем в Пентагоне опасаются, что прямое противостояние с иранскими силами закончится тем, что Тегеран будет пытаться нанести удар по военнослужащим США в регионе.По данным Минобороны РФ, два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по базе Т-4. По сирийскому аэродрому было выпущено восемь ракет. До цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты сирийскими средствами ПВО. По данным местных СМИ, в результате авиаудара погибло не менее 14 военнослужащих. Сирия возложила ответственность за него на Израиль, - передает Life