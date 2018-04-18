Программы и проекты Центра развития детского отдыха ﻿﻿стали лучшими в стране

В ФГБУ «Федеральный институт развития образования» были подведены итоги Пятого Всероссийского конкурса программ и методических материалов организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Пять программ и проектов областного Центра развития детского отдыха заняли первое, два вторых и две третьих места в четырех номинациях. Все программы реализуются в загородных оздоровительных лагерях Липецкой области.

Как сообщили в Центре, победителями экспертным советом были названы концепция профилизации загородных лагерей Центра «Реновация смыслов», проект по подготовке вожатых «Навстречу лету-2017», Школа мюзикла, Школа журналистики и программа туристического клуба.

Всего Липецкая область представлена 7-ю победителями и совместно с Белгородской областью разделила условное третье место, Москва и Санкт-Петербург разделили условное второе место (по 8 победителей), больше всего программ и методических материалов среди победителей конкурса представлено Новосибирской областью (9 победителей).

Всероссийский конкурс организации отдыха детей и молодежи является ежегодным, его цель –выявление и поддержка перспективных идей и инновационных программ организации отдыха и оздоровления детей.

Центр развития детского отдыха Липецкой области учрежден региональным управлением науки и образования и объединяет шесть загородных оздоровительных лагерей.



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