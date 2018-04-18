Работы по реконструкции Петровского моста не выходят из графика

Работы по реконструкции Петровского моста не прекращаются и ночью. Как сообщили в городском управлении строительства, жесткий график подрядчики в основном выдерживают.

Специалисты «Уваровской ПМК-22» усилили четыре железобетонные опоры путепровода с левого и правого берегов реки Воронеж, разобрали более девяти тысяч квадратных метров дорожного полотна, демонтировали около километра рельсов старых трамвайных путей, 460 метров теплотрассы, перенесли линии связи общей протяжённостью 920 метров. Сейчас строители заняты ремонтом двух пролётных строений моста. Проведен демонтаж железобетонных плит-покрытий площадью 1,7 тыс. кв. метра. Оставлен лишь металлический каркас. Его будут усиливать, а пострадавшие от коррозии элементы – менять.

Начаты работы по демонтажу покрытий опор моста, их армированию и бетонированию. Однако из-за подъёма уровня воды в реке и периода нереста, их пришлось приостановить до мая.

Все возникающие вопросы решаются оперативно, отметили в управлении строительства Липецка.

Старую часть Петровского моста закрыли на реконструкцию 23 марта. По плану работы должны завершиться до конца декабря 2018 года. Средства на реализацию проекта – около 700 млн. рублей – выделяют из федерального и муниципального бюджетов.