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сегодня, 09:05

Работы по реконструкции Петровского моста не выходят из графика

13 1278
#Петровский мост
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Работы по реконструкции Петровского моста не выходят из графика

Работы по реконструкции Петровского моста не прекращаются и ночью. Как сообщили в городском управлении строительства, жесткий график подрядчики в основном выдерживают.  

Специалисты «Уваровской ПМК-22» усилили четыре железобетонные опоры путепровода с левого и правого берегов реки Воронеж, разобрали более девяти тысяч квадратных метров дорожного полотна, демонтировали около километра рельсов старых трамвайных путей, 460 метров теплотрассы, перенесли линии связи общей протяжённостью 920 метров. Сейчас строители заняты ремонтом двух пролётных строений моста. Проведен демонтаж железобетонных плит-покрытий площадью 1,7 тыс. кв. метра. Оставлен лишь металлический каркас. Его будут усиливать, а пострадавшие от коррозии элементы – менять. 

Начаты работы по демонтажу покрытий опор моста, их армированию и бетонированию. Однако из-за подъёма уровня воды в реке и периода нереста, их пришлось приостановить до мая. 

Все возникающие вопросы решаются оперативно, отметили в управлении строительства Липецка.

Старую часть Петровского моста закрыли на реконструкцию 23 марта. По плану работы должны завершиться до конца декабря 2018 года. Средства на реализацию проекта – около 700 млн. рублей – выделяют из федерального и муниципального бюджетов. 


13 1278
#Петровский мост
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Комментарии (13)

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Зоолог

56 секунд назад
Сегодня я снова влчпался в собачье говно правой ногой. Пытаясь его стереть, я вляпался в него рукой. При попутки провести органолептический экспресс тест, я вляпался в говно номом. Ну сколько может это продолжаться? Я весь в говне, а мне на работу! Кто за это ответит?
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сотрудник

7 минут назад
Петр, в проекты , в какое время суток работают не закладываются
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Зоолог

17 минут назад
Зема, нет, его во сне алабай чпокнул.
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гость

19 минут назад
Китайцы бы сделали этот ремонт за месяц! А у нас на стройке как правило 10-20 человек работают (о, как работают, только курят и болтают), иной раз 1-2. Такими темпами в 2020 году введут в эксплуатацию. Это Россия детка!!!!!!!
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Пипецкое дно

21 минуту назад
Каждый день на мосту не более 12 рабочих! Неужели нельзя понять,такими темпами к НГ просто лажу гнать начнут?!
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valerafromsplus

24 минуты назад
111, ага. Сейчас с крыльями полетит по мосту! :) Хотя можно было бы однопутку по Неделина и Первомайской сделать с выходом на пл. Металлургов.
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wass

29 минут назад
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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пробираюсь рядом

37 минут назад
Весь город в стойке нехорошей из-за этого ремонта. а работают 28 человек. понятно дело - маленькая фирма хороший контракт отхватила. но мы то здесь при чём?
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Зема

38 минут назад
Добро пожаловать!, тебе в детстве писюн собака откусила?
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Петр

49 минут назад
Интересно, есть ли ночные работы в проекте реконструкции моста.
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