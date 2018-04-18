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В Башкирии школьник напал с ножом на учителя и поджег класс
Глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал на место ЧП в школе в городе Стерлитамак.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал на место ЧП в школе в городе Стерлитамак, - сообщил РИА-Новости пресс-секретарь Фанур Ягафаров.
Четыре человека госпитализированы после инцидента в школе башкирского города Стерлитамак, - сообщила ТАСС пресс-секретарь минздрава республики Светлана Кускарбекова.
"По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется", - сказала Кускарбекова.
Следственный комитет выясняет обстоятельства ЧП, - сообщили в ведомстве.
"На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник.
Ранее в экстренных службах Башкирии сообщили, что в школе №1 в Стерлитамаке ученик пытался поджечь кабинет информатики. Следователи выехали на место происшествия.
"Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов выехали на место ЧП в Стерлитамак. Все обстоятельства произошедшего будут известны позднее", — сказал Ягафаров.
Так же ранее сообщалось, что утром 18 апреля в Стерлитамаке загорелась школа № 1. По словам очевидцев, в здание забежал подросток с ножом и напал на девушку. Спасаясь, она выпрыгнула из окна здания.
— Учителя держали дверь. Из школы вывели всех учеников, — рассказали свидетели происшествия. — Очень страшно, дети напуганы.
Вскоре после этого в школе начался пожар. На место прибыли спецслужбы — полиция и пожарные.
Очевидцы записали происходящее на видео.
По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса школы № 1 Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники. У подростка при себе был нож, он порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег. Сам себе нанес ножевое ранение.
— Пожарная сигнализация сработала, и ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со 2-го этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы, — пояснили в пресс-службе Следственного комитета РБ.
Следователи выполняют неотложные следственные действия на месте происшествия.
Стала известна личность учительницы — 29-летняя Екатерина. Она пыталась успокоить разъяренного подростка.
Чуть позже дети возвращаются в школу забрать вещи. Завтра, 19 апреля, занятия пройдут в штатном режиме, - передает Уфа1.ru.
Четыре человека госпитализированы после инцидента в школе башкирского города Стерлитамак, - сообщила ТАСС пресс-секретарь минздрава республики Светлана Кускарбекова.
"По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется", - сказала Кускарбекова.
Следственный комитет выясняет обстоятельства ЧП, - сообщили в ведомстве.
"На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник.
Ранее в экстренных службах Башкирии сообщили, что в школе №1 в Стерлитамаке ученик пытался поджечь кабинет информатики. Следователи выехали на место происшествия.
"Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов выехали на место ЧП в Стерлитамак. Все обстоятельства произошедшего будут известны позднее", — сказал Ягафаров.
Так же ранее сообщалось, что утром 18 апреля в Стерлитамаке загорелась школа № 1. По словам очевидцев, в здание забежал подросток с ножом и напал на девушку. Спасаясь, она выпрыгнула из окна здания.
— Учителя держали дверь. Из школы вывели всех учеников, — рассказали свидетели происшествия. — Очень страшно, дети напуганы.
Вскоре после этого в школе начался пожар. На место прибыли спецслужбы — полиция и пожарные.
Очевидцы записали происходящее на видео.
По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса школы № 1 Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники. У подростка при себе был нож, он порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег. Сам себе нанес ножевое ранение.
— Пожарная сигнализация сработала, и ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со 2-го этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы, — пояснили в пресс-службе Следственного комитета РБ.
Следователи выполняют неотложные следственные действия на месте происшествия.
Стала известна личность учительницы — 29-летняя Екатерина. Она пыталась успокоить разъяренного подростка.
Чуть позже дети возвращаются в школу забрать вещи. Завтра, 19 апреля, занятия пройдут в штатном режиме, - передает Уфа1.ru.