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Три человека пострадали в первернувшемся «Дэу»

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Три человека пострадали в первернувшемся «Дэу»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 17 апреля в Липецке на проспекте 60 лет СССР 45-летний водитель «Киа» допустил наезд на 25-летнюю женщину и 4-летнюю девочку, которые с травмами были доставлены в больницу.

В Хлевенском районе в 13.30 на автодороге Елец-Лозовка – Малинино – примыкание к автодороге Хлевное – Липецк 35-летняя женщина управляя «Дэу-Матизом», не справилась с управлением, и машина перевернулась в кювет. В результате сама водитель и два ее пассажира 46-ти и 59-ти лет с травмами были доставлены в больницу.

В Елецком районе в 14.30 на автодороге Елец – Талица – Красное 76-летний водитель «Дэу-Матиза» по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и столкнулся с БМВ под управлением 55-летнего мужчины. В результате 55-летня пассажирка «Матиза» с травмами госпитализирована.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1338 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 3, превышение скорости – 957, неиспользование ремней безопасности – 68, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 40.

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Комментарии (2)

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Зоолог

38 секунд назад
Сегодня я снова влчпался в собачье говно правой ногой. Пытаясь его стереть, я вляпался в него рукой. При попутки провести органолептический экспресс тест, я вляпался в говно номом. Ну сколько может это продолжаться? Я весь в говне, а мне на работу! Кто за это ответит?
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wass

29 минут назад
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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