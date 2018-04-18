Происшествия

28 минут назад

На улице Стаханова горел автомобиль

536
#пожар
1
На улице Стаханова горел автомобиль

Причина пожара устанавливается.

Сегодня в 01:02 на улице Стаханова  в Липецке у дома №2 загорелась машина. Пламя тушили два отдления пожарных.

Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, огонь успел повредить передние крылья машины, левую переднюю дверь, моторный отсек, капот, узлы и агрегаты.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
536
#пожар
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В сети появилось видео курьезного ДТП в Липецке
#ДТП #запись регистратора
101
В сети появилось видео курьезного ДТП в Липецке

вчера, 17:08

Происшествия
На проспекте 60 лет СССР ребенок выскочил под колеса автомобиля
#авария #ДТП
29
На проспекте 60 лет СССР ребенок выскочил под колеса автомобиля

вчера, 15:42

Происшествия
Под стенами Задонского монастыря жестоко избили врача-терапевта
#драка #конфликт
128
Под стенами Задонского монастыря жестоко избили врача-терапевта

вчера, 15:26

Происшествия
По окну жительницы Липецка стреляли из богатого коттеджа
#стрельба
89
По окну жительницы Липецка стреляли из богатого коттеджа

вчера, 13:32

Происшествия
Рано утром в Липецке горел магазин «Семь дней»
#пожар
12
Рано утром в Липецке горел магазин «Семь дней»

вчера, 10:50

Происшествия
Полицейские раскрыли два угона
#угон
4
Полицейские раскрыли два угона

вчера, 08:39

Происшествия