На улице Стаханова горел автомобиль

Причина пожара устанавливается.

Сегодня в 01:02 на улице Стаханова в Липецке у дома №2 загорелась машина. Пламя тушили два отдления пожарных.



Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, огонь успел повредить передние крылья машины, левую переднюю дверь, моторный отсек, капот, узлы и агрегаты.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.