Происшествия

сегодня, 17:08

В сети появилось видео курьезного ДТП в Липецке

20 2364
#ДТП #запись регистратора
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В сети появилось видео курьезного ДТП в Липецке

Автор назвал его виновника «Номинантом на премию «Учитель года»»

Житель Липецка выложил видеозапись с курьезной аварией, произошедшей от 3 февраля этого года.


На записи видно, как на улице Плеханова перед автобусом, из которого ведется съемка, резко появился с левой стороны автомобиль «Лада Веста». При этом водитель нажал по тормозам, за что сразу же поплатился, так как тяжелый автобус мгновенно не остановить – произошло столкновение, которое придало легковушки еще большее ускорение.

- Вестовод решил «поучить» водителя автобуса, - таким комментарием снабдил автор свою видеозапись. - Но урок пошёл не по плану. Прибывшие на место работники ГИБДД решили обвинить водителя автобуса в несоблюдении дистанции, но после просмотра этого видео передумали. Итог - штраф Вестоводу за перестроение и ремонт машины за свой счёт.

Изображение - стоп-кадр записи.

20 2364
#ДТП #запись регистратора
1

Комментарии (20)

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ъ

1 минуту назад
может камера контроля скорости тому виной. д..уя таких обгоняют потом до 50 км даже там где 90 разрешено.
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4 минуты назад
синий камаз заедет не так не рискуйте горожане убедительная просьба не хочется в тюрьму из за педиков садиться
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Ржу не могу

11 минут назад
Жирный понторез,ха ха.
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Васько

25 минут назад
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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Ездун

29 минут назад
Житель, а автобус перестроился в левый ряд, чтобы дальше на кольце уйти налево на улицу Зегеля.
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Ездун

32 минуты назад
Ну судя по видео не было там ни какой попытки со стороны мужика на весте учить водилу автобуса. То что я увидел. Автобус мирно отъехал от остановки на театральной. Перед автобусом притормаживает автомобиль, чтобы повернуть направо. Автобус пропускает в среднем ряду как раз того самого мужика на весте. Перестраивается в средний ряд за мужиком на весте. потом перестраивается в левый. Едут я так понимаю рядом. Перед весстой едет белый кроссовер. Мужик на весте решает обогнать кроссовер и с ускорением вклинивается между кроссовером и автобусом, но там перед ним оказывается едущий явно медленнее весты автомобиль и мужику на весте приходится или притормаживать перед автобусом или въехать в зад впереди едущего автомобиля. Нехрена перестраиваться перед чужим носом.
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Епать Копать

33 минуты назад
Решил в автоподставщика поиграть,долпоеп пузатый.Таких чмырей дальнобои любят с дороги скидывать.Молодец все правильно сделал.Надо было бы еще епальник разбить вдребезги,чтобы людей не подставлял гнида мля.
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как будто,

40 минут назад
Подсрачника дал,я,уж,подумал Веста на взлет пошла.Но, видимо,прокладка у нее, слишком тяжела))),не смогла преодолеть притяжение земли из-за нее)))
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Венчик

43 минуты назад
Молодец мужик на автобусе - в жопу весте въехал, надо мужику-водителю еще в рыло съездить
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эта Веста,просто,пузовозка,

47 минут назад
какая-то.Вестоводу, срочно, садиться на диету,пересаживаться в автобус,передвигаться, побольше, пешком.Гордыня и жир, частично, должны уйти.
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