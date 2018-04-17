В сети появилось видео курьезного ДТП в Липецке

Автор назвал его виновника «Номинантом на премию «Учитель года»»

Житель Липецка выложил видеозапись с курьезной аварией, произошедшей от 3 февраля этого года.





На записи видно, как на улице Плеханова перед автобусом, из которого ведется съемка, резко появился с левой стороны автомобиль «Лада Веста». При этом водитель нажал по тормозам, за что сразу же поплатился, так как тяжелый автобус мгновенно не остановить – произошло столкновение, которое придало легковушки еще большее ускорение.

- Вестовод решил «поучить» водителя автобуса, - таким комментарием снабдил автор свою видеозапись. - Но урок пошёл не по плану. Прибывшие на место работники ГИБДД решили обвинить водителя автобуса в несоблюдении дистанции, но после просмотра этого видео передумали. Итог - штраф Вестоводу за перестроение и ремонт машины за свой счёт.

Изображение - стоп-кадр записи.