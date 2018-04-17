сегодня, 17:05
В Липецке открылась выставка Виктора Яичникова
Сегодня в Центре изобразительных искусств начала работу персональная выставка одного из самых ярких липецких художников.
Выставка называется «Несколько мгновений весны» и охватывает более 30 лет жизни и работы художника. На ней представлены и достаточно ранние, давно любимые зрителем работы, такие как «Колыбельная» (1986), и написанные совсем недавно. Из 70 полотен больше половины липецкий зритель увидит впервые. «Я не иллюстрирую природоведение, речь здесь скорее идет об ощущениях весны: тепло, солнышко, радость пробуждения, — пояснил Виктор Яичников идею выставки. — Я очень люблю наблюдать за детьми, мне нравится их простота, непосредственность и свежие эмоции в восприятии мира; мне нравится любоваться красивыми женщинами, они наполняют мою душу весной и вдохновляют на творчество. В последнее время стал чаще писать цветы, пытаясь запечатлеть на полотнах скоротечность весны и нашего бытия. Живые эмоции, никакого пафоса и надрыва — вот принципы, из которых я исходил в отборе картин».
Выставка продлится до 13 мая.
Вход бесплатный (16+)
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