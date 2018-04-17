липецкого бизнесмена обвиняют в попытке подкупа пристава-исполнителя

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка завершено расследование уголовного дела в отношении директора организации – общества с ограниченной ответственностью – обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).



Как сообщает пресс-служба СК СК РФ по Липецкой области, следствием установлено, что директор организации, желая добиться отмены принудительного взыскания свыше двух миллионов рублей, стал склонять судебного пристава-исполнителя к получению взятки. Директор лично передал приставу 50 000 рублей, однако его преступные действия были пресечены.



Теперь помимо все же взысканных двух миллионов рублей, обвиняемому предстоит понести и уголовное наказание.



Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1 500 000 рублей, либо от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки, максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки либо без такового.



Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для последующего направления в суд.

