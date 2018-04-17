Общество

сегодня, 16:09

липецкого бизнесмена обвиняют в попытке подкупа пристава-исполнителя

4 972
#взятка
липецкого бизнесмена обвиняют в попытке подкупа пристава-исполнителя

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка завершено расследование уголовного дела в отношении директора организации – общества с ограниченной ответственностью – обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).


Как сообщает пресс-служба СК СК РФ по Липецкой области, следствием установлено, что директор организации, желая добиться отмены принудительного взыскания свыше двух миллионов рублей, стал склонять судебного пристава-исполнителя к получению взятки. Директор лично передал приставу 50 000 рублей, однако его преступные действия были пресечены.

Теперь помимо все же взысканных двух миллионов рублей, обвиняемому предстоит понести и уголовное наказание.

Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1 500 000 рублей, либо от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки, максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки либо без такового.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для последующего направления в суд.
4 972
#взятка

Комментарии (4)

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Нонка

3 минуты назад
Дак сказать презирвативная фабрика-ни дать ни взять
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Саша

25 минут назад
Паша можешь несомневаться пристав конечно молодец , но с двух лямов надо было дать хотя бы 500. А за 50 дать год чтобы подумал хорошенько .
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В. ВПУТИН

сегодня, 16:21
Маловато будет. 50 000 на начальника и подчинённого не делиться, а то есть признается взяткой а не откатом. МАЛОВАТО
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паша

сегодня, 16:21
уважуша приставу что не взял деньги! а того кто дает взятки надо сажать - из-за них все проблемы в россии
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