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В Ростовской области боевик подорвал себя во время операции ФСБ
ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в России), действовавшей по указанию эмиссаров из Сирии. Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, боевики планировали ряд терактов в Ростовской области.
Главарь ячейки при задержании подорвал взрывное устройство и погиб, удалось задержать еще трех злоумышленников.
"Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (запрещенной на территории России), которые по указанию ее эмиссаров, находящихся в Сирии, планировали совершение резонансных террористических актов на территории Ростовской области с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств", - говорится в сообщении ФСБ.
По информации спецслужбы, в ходе мероприятий с привлечением сил полиции были задержаны трое членов группы, у которых изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также средства связи и электронные носители с материалами, пропагандирующими террористическую деятельность ИГ. "При проведении оперативно-боевого мероприятия главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление, привел в действие СВУ неустановленного образца, в результате чего получил ранения, несовместимые с жизнью", - сообщили в ФСБ.
На месте происшествия обнаружены также автомат АК-74, ручные гранаты, инструкции по изготовлению СВУ, - передает ТАСС.