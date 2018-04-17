сегодня, 15:33
В Армении объявлена «бархатная революция»
Депутат парламента Армении, лидер оппозиционной партии «Гражданский долг» Никол Пашинян заявил о создавшейся в республике после акций протеста «революционной ситуации».
По его словам, в стране сформировалась "революционная ситуация".
На площади Франции, где начался митинг, собрались около трех тысяч человек. Как передает РИА-Новости, ее участники уже покинули площадь и проводят шествие по улицам Еревана.
При этом Пашинян и его сторонники начали блокаду закрытых зданий прокуратуры и кассационного суда. Кроме того, участники митинга окружили новый правительственный корпус, где расположены несколько министерств.
Полиция не предпринимает никаких действий, но призывает журналистов отойти на безопасное расстояние. Ранее стражи порядка предупредили, что имеют право разогнать демонстрантов.
В здании парламента проходит специальное заседание, на котором обсуждают вопрос избрания Сержа Саргсяна премьер-министром. Решение о его выдвижении накануне приняли две фракции, которым принадлежит 65 мандатов из 105. Для избрания главе правительства нужно заручиться поддержкой простого большинства из общего числа депутатов.
Согласно новому тексту конституции страны власть находится в руках парламента и правительства. Президент избирается парламентом, его функции стали представительскими. Новый глава государства Армен Саркисян вступил в должность 9 апреля.