Общество

52 минуты назад

Переполошившие соцсети дороги обещают сделать уже в этом году

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#дорога
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Переполошившие соцсети дороги обещают сделать уже в этом году

Это GOROD48 пообещала глава сельсовета.

Напомним, накануне мы рассказали о дороге в селе Борисовка Добровского района Липецкой области.

Ужасающие снимки дороги с улицы Советская к центру села - магазину и школе разлетелись по соцсетям.  И автомобильный проезд, и пешеходный переход с улицы Советская в центр села Борисовка представляет собой сплошное месиво, непроходимые лужи, через которые проложены разбитые деревянные мостушки. Дети и взрослые вынуждены передвигаться в резиновых сапогах. А летом прошлого года двое мужчин с маленькими детьми вообще провалились под мостик.

Сегодня администрация села прокомментировала ситуацию с дорогами в Борисовке.

Как рассказала GOROD48 глава администрации сельского поселения Борисовский сельсовет Добровского района Евгения Емельяненко, дороги в Борисовке сделают уже в этом году.

- В этом году мы соединим улицу Советская с улицей Сосновка - будет проложено 500 метров дороги, работы начнутся сразу, как только пройдут торги - этим занимается администрация Добровского района, - сообщила GOROD48 Евгения Емельяненко. - Что касается снимков - то там всегда было заболоченное место! Раньше там вообще ходили в резиновых сапогах выше колена! Но мы уже сделали одну мостушку длиной 110 метров на улицу Заречка, сейчас собираемся сделать ещё 20-30 метров пути с улицы Советская - доска уже есть, ждём, когда сделают столбики! 

По словам главы сельсовета, на улице Советская постоянно проживают 17 человек, остальные - дачники. Но там, действительно, живёт участник Великой Отечественной войны - дедушка автора снимков Светланы Ананьевой. Евгения Емельяненко отметила и тот факт, что ранее пост главы села занимала тётя переполошившей соцсети девушки, и почему-то тогда претензий к дорогам в Борисовке не возникало - а они всегда были в таком состоянии. Глава сельсовета также добавила, что в этом году ситуацию с дорогами сильно усугубила сырая осень и дружная весна. 




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#дорога
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Комментарии (2)

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Как гость
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надежда

2 минуты назад
В 2014 году мы купили старый дом в селе Борисовка на улице Советская д.18 Место нам очень понравилось, но вот дорога, это просто кошмар. К дому можно подъехать только в мороз или в жару. В остальное время года там сплошные ямы заполненные водой. В центр села ходили через мостики, но в последнее время и они разрушились. Очень жаль, но думаем о продаже дома
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Гость

14 минут назад
"Молодец"глава, быстро приняла решение, наобещала всё сделать... Главное тему закрыть, а там будь как будет..
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