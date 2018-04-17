Общество
52 минуты назад
Переполошившие соцсети дороги обещают сделать уже в этом году
Это GOROD48 пообещала глава сельсовета.
Напомним, накануне мы рассказали о дороге в селе Борисовка Добровского района Липецкой области.
Ужасающие снимки дороги с улицы Советская к центру села - магазину и школе разлетелись по соцсетям. И автомобильный проезд, и пешеходный переход с улицы Советская в центр села Борисовка представляет собой сплошное месиво, непроходимые лужи, через которые проложены разбитые деревянные мостушки. Дети и взрослые вынуждены передвигаться в резиновых сапогах. А летом прошлого года двое мужчин с маленькими детьми вообще провалились под мостик.
Сегодня администрация села прокомментировала ситуацию с дорогами в Борисовке.
Как рассказала GOROD48 глава администрации сельского поселения Борисовский сельсовет Добровского района Евгения Емельяненко, дороги в Борисовке сделают уже в этом году.
- В этом году мы соединим улицу Советская с улицей Сосновка - будет проложено 500 метров дороги, работы начнутся сразу, как только пройдут торги - этим занимается администрация Добровского района, - сообщила GOROD48 Евгения Емельяненко. - Что касается снимков - то там всегда было заболоченное место! Раньше там вообще ходили в резиновых сапогах выше колена! Но мы уже сделали одну мостушку длиной 110 метров на улицу Заречка, сейчас собираемся сделать ещё 20-30 метров пути с улицы Советская - доска уже есть, ждём, когда сделают столбики!
По словам главы сельсовета, на улице Советская постоянно проживают 17 человек, остальные - дачники. Но там, действительно, живёт участник Великой Отечественной войны - дедушка автора снимков Светланы Ананьевой. Евгения Емельяненко отметила и тот факт, что ранее пост главы села занимала тётя переполошившей соцсети девушки, и почему-то тогда претензий к дорогам в Борисовке не возникало - а они всегда были в таком состоянии. Глава сельсовета также добавила, что в этом году ситуацию с дорогами сильно усугубила сырая осень и дружная весна.
Ужасающие снимки дороги с улицы Советская к центру села - магазину и школе разлетелись по соцсетям. И автомобильный проезд, и пешеходный переход с улицы Советская в центр села Борисовка представляет собой сплошное месиво, непроходимые лужи, через которые проложены разбитые деревянные мостушки. Дети и взрослые вынуждены передвигаться в резиновых сапогах. А летом прошлого года двое мужчин с маленькими детьми вообще провалились под мостик.
Сегодня администрация села прокомментировала ситуацию с дорогами в Борисовке.
Как рассказала GOROD48 глава администрации сельского поселения Борисовский сельсовет Добровского района Евгения Емельяненко, дороги в Борисовке сделают уже в этом году.
- В этом году мы соединим улицу Советская с улицей Сосновка - будет проложено 500 метров дороги, работы начнутся сразу, как только пройдут торги - этим занимается администрация Добровского района, - сообщила GOROD48 Евгения Емельяненко. - Что касается снимков - то там всегда было заболоченное место! Раньше там вообще ходили в резиновых сапогах выше колена! Но мы уже сделали одну мостушку длиной 110 метров на улицу Заречка, сейчас собираемся сделать ещё 20-30 метров пути с улицы Советская - доска уже есть, ждём, когда сделают столбики!
По словам главы сельсовета, на улице Советская постоянно проживают 17 человек, остальные - дачники. Но там, действительно, живёт участник Великой Отечественной войны - дедушка автора снимков Светланы Ананьевой. Евгения Емельяненко отметила и тот факт, что ранее пост главы села занимала тётя переполошившей соцсети девушки, и почему-то тогда претензий к дорогам в Борисовке не возникало - а они всегда были в таком состоянии. Глава сельсовета также добавила, что в этом году ситуацию с дорогами сильно усугубила сырая осень и дружная весна.
надежда
Гость