В России

52 минуты назад

Госдума может ввести ограничение на регистрацию в квартирах или домах

189
#прописка
Госдума может ввести ограничение на регистрацию в квартирах или домах

Продажу микрoдолей (например,1/100) в квартирах и домах могут запретить, а также ограничить право собственников жилья на регистрацию третьих лиц.

Прописаться удастся только в том случае, если на каждого жильца будет приходиться не менее учетной нормы площади. Так, в Москве это 10 кв. м, в ряде регионов — 15. При этом ограничение не распространяется на супругов, родителей и детей.

Соответствующий законопроект готовы поддержать в правительстве. Эксперты уверены, что новация поможет в борьбе с «резиновыми квартирами».

Поправки в Жилищный кодекс РФ и закон «О праве граждан РФ на свободу передвижения...» в декабре 2017 года внесли депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Александр Сидякин (оба — «Единая Россия»), а также Галина Хованская («Справедливая Россия»).

По данным«Известий», в начале апреля правительственная комиссия о законoпроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на документ. В частности, была раскритикована идея ограничить право граждан на вселение третьих лиц. Против документа выступали Минстрой и МВД. Однако уже на минувшей неделе прошло согласительное совещание разработчиков законопроекта и представителей ведомств. 


189
#прописка

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