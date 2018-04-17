НПП «Валок-Чугун» представил свои трубы на международной выставке

Трубопроводная продукция из высокопрочного чугуна липецкого научно-производственного предприятия «Валок-Чугун» была представлена в конце марта в Санкт-Петербурге на международной специализированной выставке в рамках XVIII международного форума «Экология большого города».





Как сообщили в компании, на стенде Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге, созданного по инициативе правительства Санкт-Петербурга была представлена трубопроводная продукция из высокопрочного чугуна. Для демонстрации чугунных труб Ду 80-1000 мм была создана необычная «матрешка».

Еще одним экспонатом на стенде был фланцевый патрубок Ду 900 искривленный в нескольких плоскостях. Это изделие явилось результатом совместных усилий ООО «СБРКС» и НПП «Валок-Чугун» в процессе строительства водопровода из высокопрочного чугуна в «Красном Селе» в Ленинградской области. Такие патрубки, изготовленные при помощи сварки, позволяют соединить выходы трубопроводов различных диаметров, практически, при любой несоосности. В процессе строительства их было изготовлено около 30 шт. На данный момент эта продукция не имеет аналогов.

Учитывая возрастающий интерес к прокладке трубопроводов бестраншейным методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ), на стенде была представлена модель, демонстрирующая прохождение трубопровода из высокопрочного чугуна с неразъемным соединением «RJ» под грунтом. На данном макете можно было рассмотреть как работает неразъемное соединение, а также увидеть его в разрезе.