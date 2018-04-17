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В Липецке на пешеходных переходах автоинспекторы выявили более ста случаев нарушений правил

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#пешеходные переходы
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В Липецке на пешеходных переходах автоинспекторы выявили более ста случаев нарушений правил

С 12 по 16 апреля повышенное внимание сотрудников ГИБДД было направлено на профилактику нарушений водителями правил проезда пешеходного перехода и нарушений ПДД пешеходами.

Всего автоинспекторы выявили 110 случаев нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями, 43 факта проезда на запрещающий сигнал светофора и стоп-линии, а так же 68 случаев нарушения правил дорожного движения пешими участниками движения. Всем им придется заплатить штраф.

Госавтоинспекция напоминает, что за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрены штрафные санкции в размере от 1500 до 2500 рублей.

Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте административным законодательством предусмотрен штраф в размере 500 рублей. При движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе на вещах или одежде светоотражающие элементы. За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

Помимо выявления нарушений ПДД дорожные полицейские в областном центре провели обследование пешеходных переходов на предмет оснащения техническими средствами организации дорожного движения. В результате выявлено 6 недостатков в их оборудовании. По всем фактам выписаны и направлены предписания на их устранение в Управление главного смотрителя города Липецка. 

2 296
#пешеходные переходы
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Комментарии (2)

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Сердитый гражданин

31 минуту назад
Уважаемые сотрудники ГИБДД, распаркуйте исторический центр города, а именно территории выездов из дворов на улице Инторнациональная и Плеханова. Если жильцам и удается пробиться к основной дороге, то дальше на их пути новые препятствия в виде припаркованных на пересечении дорог автомобилей, водители вынуждены выезжать вслепую. Хотелось бы Вам напомнить, что по ПДД нельзя парковаться на перекрестках и зонах пересечения дорог, а также прилегающей территории на расстоянии до 5 м во все стороны от границ пересечения.
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водитель со стажем...

36 минут назад
На каждом светофоре заезжают за стоп-линию.Это модно в Липецке.Наказаний нет
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