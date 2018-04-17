В Липецкой области три дня будут бороться с паводками и пожарами

МЧС России проводит крупномасштабное командно-штабное учение.

С 17 по 19 апреля 2018 года МЧС России проводит крупномасштабное командно-штабное учение, которые затронут и Липецкую область в числе 85 субъектов России.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, тренировка коснётся действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. В учении будут задействованы силы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) во всех.

Особое внимание во время практических занятий уделят аэромобильным группировкам в зоне «ЧС», авиации и беспилотным летательным аппаратам. Практические мероприятия будут отрабатываться не по учебным вводным, а по реализуемым планам действий и фактической обстановке.

Согласно замыслу, учение пройдет в три этапа. В первый день все силы будут приведены в боевую готовность. Затем предстоит этап организации работ. В третий день - непосредственно ликвидация условных чрезвычайных ситуаций. Спасатели поставили перед собой цель проверить готовность максимального количества сил и средств, находящихся в регионе.

По указанию главы МЧС России Владимира Пучкова, во все федеральные округи РФ для контроля и координации мероприятий в ходе учения будут направлены рабочие группы от центрального аппарата министерства.