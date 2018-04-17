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сегодня, 13:58

В Липецкой области три дня будут бороться с паводками и пожарами

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#учения #МЧС
В Липецкой области три дня будут бороться с паводками и пожарами

МЧС России проводит крупномасштабное командно-штабное учение.

С 17 по 19 апреля 2018 года МЧС России проводит крупномасштабное командно-штабное учение, которые затронут и Липецкую область в числе 85 субъектов России.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, тренировка коснётся действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. В учении будут задействованы силы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) во всех.

Особое внимание во время практических занятий уделят аэромобильным группировкам в зоне «ЧС», авиации и беспилотным летательным аппаратам. Практические мероприятия будут отрабатываться не по учебным вводным, а по реализуемым планам действий и фактической обстановке.

Согласно замыслу, учение пройдет в три этапа. В первый день все силы будут приведены в боевую готовность. Затем предстоит этап организации работ. В третий день - непосредственно ликвидация условных чрезвычайных ситуаций. Спасатели поставили перед собой цель проверить готовность максимального количества сил и средств, находящихся в регионе.

По указанию главы МЧС России Владимира Пучкова, во все федеральные округи РФ для контроля и координации мероприятий в ходе учения будут направлены рабочие группы от центрального аппарата министерства.

3 463
#учения #МЧС

Комментарии (3)

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тушила

36 минут назад
ЛОГОВАЯ СОБАЧКА, ты олень если такие вещи пишешь незная
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.

40 минут назад
почему спасатели без касок.
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ЛОГОВАЯ СОБАЧКА

сегодня, 14:07
КАК МЧС В КЕМЕРОВО НЕ СПАСАЛИ ДЕТЕЙ,А НАОБОРОТ НЕ ПУСКАЛИ ЛЮДЕЙ СПАСАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ,ЭТИ МЧСовцы ЖДАЛИ КОГДА ЗАДОХНУТЬСЯ ДЕТИ А ПОТОМ СГОРЯТ,ЖДАЛИ ПРИКАЗА ИЗ МОСКВЫ,А МОСКВА СКАЗАЛА "ПУСТЬ ГОРЯТ,ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОГИБНУТ ТЕМ ЛУЧШЕ"...ВОТ КАК РАБОТАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЧС ,И КАК ОТНОСЯТСЯ К ЛЮДЯМ НЫНЕШНЕЕ РУКОВОДСТВО!!!
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