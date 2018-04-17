Погода в Липецке

26 минут назад

В Липецкой области дожди и до +16

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#дожди
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В Липецкой области дожди и до +16

В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается неустойчивая погода. 

С прохождением через Центральный Федеральный округ циклона с Атлантики в область придут дожди различной интенсивности, местами грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 апреля 12-13 градусов тепла, что выше климатической нормы на 4-5 градусов, 19-20 апреля — 7-8 градусов тепла, что около нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, а днем умеренные дожди. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +8 до +13 градусов, днем от 11 до 16 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем умеренный дождь. Температура ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 13 до 15 градусов тепла. 

Самым теплым 18 апреля в Липецке был в 1995 году: +25, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1929 году — 9 градусов мороза.

 

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#дожди
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Зоолог

5 минут назад
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