Полтора миллиона цветов украсят Липецк в нынешнем сезоне

В этом году на улицах Липецка появятся полтора миллиона цветов – общая площадь клумб составит порядка 17 000 квадратных метров. Сегодня в теплицах муниципального «Зеленхоза» готовят растения к пересадке в открытый грунт.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, работы по высадке цветов стартуют в начале следующей недели, традиционно их начнут с улицы Ленина перед областной Доской почёта, открытие которой состоится накануне Первомая. Цветник украсят петуньи и цинерарии, наиболее устойчивые к низким температурам и способные перенести даже небольшие морозы.

Затем специалисты муниципального предприятия займутся оформлением площади Героев и Авиаторов, сквера 9 Мая, территории у памятника Танкистам и других общественных пространств. Впервые клумбы появятся в новых микрорайонах города – на улицах Белана, Стаханова, Свиридова и Воронежском выезде. Не будет в этом сезоне цветников на Петровском мосту из-за реконструкции и у лестницы областного драмтеатра – территория будет благоустраиваться.

На улицах Липецка расцветут бархатцы, львиный зев, бегонии, целозии, колеусы и, конечно, тюльпаны. Они должны распуститься уже ко Дню Победы.

- В этом сезоне мы решили провести реконструкцию клумбы на площади Героев – заменить газон и создать объёмные звёзды из цветов. Ещё одна новинка – модульные цветники. Переносные вазоны, в которых будут скомбинированы однолетние и многолетние цветы, а также хвойные декоративные кустарники, должны стать изюминкой улиц Плеханова и Советской. Кроме того, чтобы поддержать Чемпионат мира по футболу – 2018 мы заменим надпись «Липецк» на Плехановском спуске на «Россия», в дополнение композиции там появится флаг нашей страны, - сообщила заместитель директора муниципального предприятия «Зеленхоз» Елена Мачнева.