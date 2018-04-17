Общество

47 минут назад

Полтора миллиона цветов украсят Липецк в нынешнем сезоне

1 226
#озеленение
Полтора миллиона цветов украсят Липецк в нынешнем сезоне

В этом году на улицах Липецка появятся полтора миллиона цветов – общая площадь клумб составит порядка 17 000 квадратных метров. Сегодня в теплицах муниципального «Зеленхоза» готовят растения к пересадке в открытый грунт.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, работы по высадке цветов стартуют в начале следующей недели, традиционно их начнут с улицы Ленина перед областной Доской почёта, открытие которой состоится накануне Первомая.   Цветник  украсят  петуньи и цинерарии, наиболее устойчивые к низким температурам и способные перенести даже небольшие морозы.

Затем специалисты муниципального предприятия займутся оформлением площади Героев и Авиаторов, сквера 9 Мая, территории у памятника Танкистам и других общественных пространств. Впервые клумбы появятся в новых микрорайонах города –  на улицах Белана, Стаханова, Свиридова и Воронежском выезде. Не будет в этом сезоне цветников на Петровском мосту из-за реконструкции и у лестницы областного драмтеатра – территория будет благоустраиваться.

На улицах Липецка расцветут бархатцы, львиный зев, бегонии, целозии, колеусы и, конечно, тюльпаны. Они должны распуститься уже ко Дню Победы.

- В этом сезоне мы решили провести реконструкцию клумбы на площади Героев – заменить газон и создать объёмные звёзды из цветов. Ещё одна новинка – модульные цветники. Переносные вазоны, в которых будут скомбинированы однолетние и многолетние цветы, а также хвойные декоративные кустарники, должны стать изюминкой улиц Плеханова и Советской. Кроме того, чтобы поддержать Чемпионат мира по футболу – 2018 мы заменим надпись «Липецк» на Плехановском спуске на «Россия», в дополнение композиции там появится флаг нашей страны, - сообщила заместитель директора муниципального предприятия «Зеленхоз» Елена Мачнева.

1 226
#озеленение

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ирина.

30 минут назад
Правильно! Молодцы. Весну и лето в каждый дом.
ответить

Еще в рубрике

Новые методы сохранения молодости и красоты — как выбрать и на что нужно обращать внимание?
#красота #Точка зрения
Новые методы сохранения молодости и красоты — как выбрать и на что нужно обращать внимание?

сегодня, 12:00

Общество
«Вам «шашечки» или ехать»?
#Правила благоустройства #нестационарная торговля
9
«Вам «шашечки» или ехать»?

сегодня, 11:40

Общество
34-летний водитель оплевал и обматерил полицейских
#оскорбление представителя власти
8
34-летний водитель оплевал и обматерил полицейских

сегодня, 11:21

Общество
Многокилометровую пробку вызвал наплыв липчан на Косыревское кладбище
#пробка
40
Многокилометровую пробку вызвал наплыв липчан на Косыревское кладбище

сегодня, 11:04

Общество
В мэрии пообещали благоустроить все дворы Липецка к 2022 года
#бюджет
15
В мэрии пообещали благоустроить все дворы Липецка к 2022 года

сегодня, 10:40

Общество
46-летний мужчина погиб в перевернувшемся «ВАЗе»
#авария #ДТП
7
46-летний мужчина погиб в перевернувшемся «ВАЗе»

сегодня, 08:40

Общество