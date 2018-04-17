В России
сегодня, 12:23
Количество штрафов за отсутствие ОСАГО выросло на 40%
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В России резко увеличилось число автовладельцев, которые не приобретают ОСАГО.
Согласно данным, предоставленным «Известиям» в МВД, в 2017 году количество штрафов за езду без полиса увеличилось на 40%, до 2,8 млн.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что примерно 3 млн автомобилистов ездят по дорогам без ОСАГО либо с фальшивыми полисами. Эксперты считают, что отказников куда больше, а их мотивация обусловлена растущей стоимостью обязательной страховки.
Отмечается, что ситуация с массовыми отказами автомобилистов от покупки обязательного полиса страхования гражданской ответственности усугубляется третий год подряд.
По данным страховщиков, начиная с 2015 года наблюдается резкое снижение общего числа заключенных договоров ОСАГО. При этом парк легковых и грузовых автомобилей страны за это время значительно вырос: с 44,6 млн автомобилей в 2014 году до 50 млн.
По информации РСА, не менее 3 млн автовладельцев эксплуатировали машины без автогражданки или по поддельным документам.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что примерно 3 млн автомобилистов ездят по дорогам без ОСАГО либо с фальшивыми полисами. Эксперты считают, что отказников куда больше, а их мотивация обусловлена растущей стоимостью обязательной страховки.
Отмечается, что ситуация с массовыми отказами автомобилистов от покупки обязательного полиса страхования гражданской ответственности усугубляется третий год подряд.
По данным страховщиков, начиная с 2015 года наблюдается резкое снижение общего числа заключенных договоров ОСАГО. При этом парк легковых и грузовых автомобилей страны за это время значительно вырос: с 44,6 млн автомобилей в 2014 году до 50 млн.
По информации РСА, не менее 3 млн автовладельцев эксплуатировали машины без автогражданки или по поддельным документам.
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