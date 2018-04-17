В России

сегодня, 12:23

Количество штрафов за отсутствие ОСАГО выросло на 40%

203
#страхование
Количество штрафов за отсутствие ОСАГО выросло на 40%

В России резко увеличилось число автовладельцев, которые не приобретают ОСАГО. 

Согласно данным, предоставленным «Известиям» в МВД, в 2017 году количество штрафов за езду без полиса увеличилось на 40%, до 2,8 млн. 

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что примерно 3 млн автомобилистов ездят по дорогам без ОСАГО либо с фальшивыми полисами. Эксперты считают, что отказников куда больше, а их мотивация обусловлена растущей стоимостью обязательной страховки. 

Отмечается, что ситуация с массовыми отказами автомобилистов от покупки обязательного полиса страхования гражданской ответственности усугубляется третий год подряд. 

По данным страховщиков, начиная с 2015 года наблюдается резкое снижение общего числа заключенных договоров ОСАГО. При этом парк легковых и грузовых автомобилей страны за это время значительно вырос: с 44,6 млн автомобилей в 2014 году до 50 млн. 

По информации РСА, не менее 3 млн автовладельцев эксплуатировали машины без автогражданки или по поддельным документам.  
203
#страхование

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon из-за Telegram‍
#Роскомнадзор #блокировка #Amazon
Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon из-за Telegram‍

сегодня, 11:44

В России
Страны G7 призвали Россию дать срочный ответ по «делу Скрипаля»‍
#Дело скрипаля
Страны G7 призвали Россию дать срочный ответ по «делу Скрипаля»‍

сегодня, 11:25

В России
В Туве девять подростков отравились суррогатным алкоголем
#Отравление алкоголем #Тува
В Туве девять подростков отравились суррогатным алкоголем

сегодня, 11:16

В России
Горевший в Архангельске торговый центр не проходил проверку на безопасность
Горевший в Архангельске торговый центр не проходил проверку на безопасность

сегодня, 11:12

В России
Российские власти готовятся к максимально жестким санкциям США‍
#Санкции #США #Россия
Российские власти готовятся к максимально жестким санкциям США‍

сегодня, 11:04

В России
В половине проверенных объектов найдены нарушения после пожара в Кемерове
#Пожар в Кемерово #Зимняя вишня
В половине проверенных объектов найдены нарушения после пожара в Кемерове

вчера, 12:46

В России