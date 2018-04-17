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В Запорожье испытали первый вертолет украинского производства‍

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#Запорожье #испытания #вертолет
В Запорожье испытали первый вертолет украинского производства‍

Вертолет украинского производства "Надежда" впервые совершил полет в Запорожье.

Вертолет украинского производства "Надежда" впервые совершил полет в Запорожье, сообщает пресс-служба предприятия "Мотор Сич". Видео с испытанием опубликовано на YouTube, - передает РИА-Новости.

Летательный аппарат МСБ-2 — "Надежда" является модернизированной версией Ми-2. Вертолет на 70 процентов состоит из композита.

Ожидается, что в течение года "Надежда" будет проходить испытания.

Впервые вертолет украинского производства, предназначенный для патрулирования дорог, мониторинга трубопроводов и газопроводов и других целей, презентовали в августе 2017 года.

ПАО "Мотор Сич" — украинское предприятие, которое специализируется на производстве авиадвигателей и газотурбинных установок.

Продукция компании эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.

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#Запорожье #испытания #вертолет

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