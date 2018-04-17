В России

32 минуты назад

Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon из-за Telegram‍

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#Роскомнадзор #блокировка #Amazon #Telegram‍
Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon из-за Telegram‍

Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил, что служба начала блокировать IP-адреса компании Amazon из-за того, что их начал использовать мессенджер Telegram для обхода блокировки.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил RT, что служба начала блокировать IP-адреса компании Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.

«У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешёл Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда», — заявил Жаров.

Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что создатель мессенджера Павел Дуров запустил обход блокировки, использовав при этом мощности Amazon. Отмечалось, что Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon. Среди заблокированных — более 650 тысяч адресов.

В пресс-службе ведомства заявляли, что Роскомнадзор изучает сервисы, которые позволяют обходить блокировку мессенджера Telegram в России.
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#Роскомнадзор #блокировка #Amazon #Telegram‍

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