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45 минут назад

Израиль отказался подтвердить свое участие в новой атаке на Сирию

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#Израиль #Сирия #атака
Израиль отказался подтвердить свое участие в новой атаке на Сирию

Армия Израиля отказалась подтверждать свое участие в атаке на базу Шайрат в провинции Хомс в Сирии.

Трудно оценить достоверность информации о ракетной атаке на авиабазу "Шайрат" в Сирии, - считает зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

Средства ПВО сирийской армии сумели отразить в ночь на вторник два ракетных удара, которые были нанесены по военным аэродромам Шайрат в провинции Хомс и Думейр в 50 км к северу от Дамаска. Как сообщил телестанции Al Ekhbariya источник в командовании ВС республики, сирийским зенитчикам удалось поразить шесть целей над Шайратом и сбить еще три ракеты на подлете к Думейру.

По информации новостного портала Al Masdar, две авиабазы атаковали ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. Эти сведения, однако, пока не подтверждены Дамаском официально. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля заявил ТАСС, что не располагает информацией об ударах в Сирии.

Телеканал Sky News Arabia сообщил со ссылкой на очевидцев, что в ночь на вторник в долине Бекаа на востоке Ливана с сирийской стороны границы были слышны сильные взрывы. Не исключено, что удары в этом районе нанесены по позициям шиитской милиции "Хезболлах", воюющей на стороне армии Сирии.

Телестанция Al Manar сообщила во вторник об интенсивных полетах, которые совершают самолеты ВВС Израиля в ночные часы над линией разъединения сирийских и израильских войск на Голанских высотах (40 км от Дамаска). По ее данным, израильское командование перебросило в этот район воинские подкрепления и бронетехнику на случай возможной вооруженной вылазки с сирийской территории в ответ на ракетные удары.

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#Израиль #Сирия #атака

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