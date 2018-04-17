34-летний водитель оплевал и обматерил полицейских

Приговором мирового судьи судебного участка № 13 Правобережного судебного района. Липецка 34-летний житель города признан виновным в оскорблении представителей власти, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей.

Как установлено материалами уголовного дела, шестого ноября 2017 года на улице Ковалева в Липецке экипаж ДПС остановил неадекватно ведущего себя водителя. Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Владелец же автомобиля стал плеваться в сторону инспекторов и выражаться в их адрес нецензурной бранью. Даже находясь в патрульном автомобиле, пьяный дебошир продолжал выкрикивать оскорбления в адрес работников полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 319 Уголовного кодекса РФ, в ходе расследования которого обвиняемый полностью признал свою вину, принеся полицейским извинения, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.