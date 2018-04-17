Общество

55 минут назад

34-летний водитель оплевал и обматерил полицейских

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#оскорбление представителя власти
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34-летний водитель оплевал и обматерил полицейских

Приговором мирового судьи судебного участка № 13 Правобережного судебного района. Липецка 34-летний житель города признан виновным в оскорблении представителей власти, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей.

Как установлено материалами уголовного дела, шестого ноября 2017 года на улице Ковалева в Липецке экипаж ДПС остановил неадекватно ведущего себя водителя. Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Владелец же автомобиля стал плеваться в сторону инспекторов и выражаться в их адрес нецензурной бранью. Даже находясь в патрульном автомобиле, пьяный дебошир продолжал выкрикивать оскорбления в адрес работников полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 319 Уголовного кодекса РФ, в ходе расследования которого обвиняемый полностью признал свою вину, принеся полицейским извинения, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области. 

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#оскорбление представителя власти
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Комментарии (5)

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Хамам

4 минуты назад
Рыжий хромой пенс с отечными ногамиТолик со своей Маринкой и потсакушкой дочерью Алкой получают кайф в Студгородке, оплевывая дверь ненавистного соседа. Рано или поздно они языком будут слизывать свою заразу
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Во это новость!!!

20 минут назад
И что в этой новости такого интересного и сенсационного?!
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Аблакат

27 минут назад
Парню, а ты повтори подвиг, и тебе будет респект!!! А пока тебе не респект, зудила!
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Парню

34 минуты назад
Респект!!!!!! Власть давно насрала на людей!
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Владлен

35 минут назад
15 апреля в воскресенье трое Задонских полицейских забили до полусмерти врача Задонской МРБ Иванова, который сейчас находится в тяжелом состоянии, вот так еще у нас может работать ПОЛИЦИЯ
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