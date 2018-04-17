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59 минут назад

В Туве девять подростков отравились суррогатным алкоголем

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#Отравление алкоголем #Тува
В Туве девять подростков отравились суррогатным алкоголем

Девять подростков госпитализированы в Туве после отравления неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Причины произошедшего выясняются.

Девять подростков отравились неизвестным веществом в тувинском селе Торгалыг, пятеро из них в тяжелом состоянии доставлены в Кызыл вертолетом санавиации. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минздрава Тувы.

По данным ведомства, подростки 2003-2004 годов рождения были сначала доставлены в больницу в Улуг-Хеме.

"В настоящий момент состояние пятерых подростков оценивается как стабильно тяжелое, четырех мальчиков - стабильное. После осмотра детей и оказания помощи медиками принято решение о переводе пострадавших (пятерых тяжелых) в реанимационное отделение республиканской детской больницы и токсикологическое отделение республиканской больницы № 1 на вертолете санитарной авиации. Четверо детей, состояние которых стабильно, также будут перевезены в Кызыл на наземном транспорте санитарной авиации", - сообщили в Минздраве.

По оценке главного внештатного токсиколога Минздрава Белекмы Ооржак, состояние детей позволяет транспортировать, угрозы их жизни нет.

В правительстве Тувы, сообщили ТАСС, что ситуация с отравлением детей находится под контролем. По сообщению СК РФ в канале "Там-Там", подростки отравились неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Следователи начали проверку, устанавливается место приобретения фальсифицированного алкоголя.
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#Отравление алкоголем #Тува

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