59 минут назад
В Туве девять подростков отравились суррогатным алкоголем
Девять подростков госпитализированы в Туве после отравления неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Причины произошедшего выясняются.
По данным ведомства, подростки 2003-2004 годов рождения были сначала доставлены в больницу в Улуг-Хеме.
"В настоящий момент состояние пятерых подростков оценивается как стабильно тяжелое, четырех мальчиков - стабильное. После осмотра детей и оказания помощи медиками принято решение о переводе пострадавших (пятерых тяжелых) в реанимационное отделение республиканской детской больницы и токсикологическое отделение республиканской больницы № 1 на вертолете санитарной авиации. Четверо детей, состояние которых стабильно, также будут перевезены в Кызыл на наземном транспорте санитарной авиации", - сообщили в Минздраве.
По оценке главного внештатного токсиколога Минздрава Белекмы Ооржак, состояние детей позволяет транспортировать, угрозы их жизни нет.
В правительстве Тувы, сообщили ТАСС, что ситуация с отравлением детей находится под контролем. По сообщению СК РФ в канале "Там-Там", подростки отравились неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Следователи начали проверку, устанавливается место приобретения фальсифицированного алкоголя.