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Горевший в Архангельске торговый центр не проходил проверку на безопасность
Специалисты проводят дознание по факту пожара в торговом центре "Фокус" в центральной части Архангельска. Уже известно, что последняя проверка ТЦ проходила в 2014 году
Как рассказала "РГ" руководитель пресс-службы региональной прокуратуры Юлия Бубновская, в первую очередь проверялись торговые центры, где проводились развлекательные мероприятия и были организованы детские площадки.
- В ТЦ "Фокус", на сколько я знаю, располагалось только два магазина - мебели и света. Поэтому проверка до него дошла бы, но не в первостепенном порядке, - отметила она.
Пожар в здании вспыхнул около половины седьмого утра, когда покупателей в торговом центре не было. Из соседнего хостела эвакуировали шестерых постояльцев. Площадь возгорания составила порядка трехсот метров. В настоящее время огонь локализован. О пострадавших не сообщается.