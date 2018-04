Российские власти готовятся к максимально жестким санкциям США‍

Меры против госдолга В Кремле и правительстве просчитывают два варианта возможных американских санкций в отношении суверенного долга России.

В Кремле и правительстве заранее готовятся к тому, что США могут пойти по самому жесткому сценарию в отношении санкционных мер против России, - рассказали РБК два федеральных чиновника.В качестве наиболее жестких возможных мер в руководстве страны рассматривают санкции против российского госдолга и отключение России от системы SWIFT, - рассказали оба собеседника РБК. Еще одной возможной мерой, вызывающей очень серьезные опасения, являются блокирующие санкции против крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ, - добавил источник, близкий к Кремлю.Готовиться к худшему и продумывать действия в случае реализации самого негативного сценария российские власти начали еще до публикации в январе «кремлевского доклада», - уточнили оба федеральных чиновника. Постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли заявляла ранее, что новые санкции в отношении России будут введены уже в понедельник, 16 апреля.​​ На этот раз санкции могут ввести в ответ на поддержку Россией сирийского лидера Башара Асада. До этого, 6 апреля, Вашингтон провел самый жесткий с 2014 года раунд антироссийских санкций, изолировав от американской финансовой системы семерых бизнесменов-миллиардеров, 14 компаний и 17 высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров госкомпаний.Однако вечером 16 апреля газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп введение новых санкций против России отложил: своим советникам американский лидер сообщил, что сам их еще недостаточно изучил. Источники издания в Белом доме рассказали, что заявление постпреда США было ее личной и ошибочной инициативой.​В Кремле и правительстве просчитывают два варианта возможных американских санкций в отношении суверенного долга России. Первый — вкладывать средства в облигации федерального займа (ОФЗ) запретят только американским инвесторам, это сценарий, который применен в отношении Венесуэлы, говорит один из федеральных чиновников. В августе 2017 года правительство США запретило американским гражданам и компаниям совершать какие-либо сделки с новыми гособлигациями Венесуэлы со сроком обращения более 30 дней. Второй, гораздо более жесткий вариант — запрет на покупку российского госдолга — будет носить экстерриториальный характер, фактически также распространяясь на иностранных (в том числе российских) юридических лиц, уточняет он. Правительство США не может юридически запретить что-то лицам, не входящим в американскую юрисдикцию, но оно может пригрозить им так называемыми вторичными санкциями за сделки с российским госдолгом (как, например, это было сделано применительно к сделкам с российскими оборонными предприятиями).Сейчас иностранные инвесторы держат более трети российского госдолга. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 марта составляла рекордные 34,2% (около $41 млрд) плюс еще $15 млрд вложено нерезидентами в еврооблигации российского Минфина (данные ЦБ на начало 2018 года). Глобальный характер вложений в российский госдолг был одной из причин, на которые сослался Минфин США, когда в январе не рекомендовал вводить санкции против суверенного долга России. 11 апреля министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что его ведомство по-прежнему не поддерживает такие санкции.В качестве защитных действий российские власти рассматривают возможность создания специального банка для покупки российского госдолга, а также принятие мер, которые позволят «закрыть» имена тех, кто покупает российский госдолг, рассказывает другой федеральный чиновник.Создать механизм государственных интервенций на рынке ОФЗ на случай таких санкций против госдолга было бы вполне разумно, считает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Олег Кузьмин, и логичнее было бы делать это на базе, например, ВЭБа. Речь необязательно идет о прямом кредитовании правительства, а скорее о временном механизме поддержки ОФЗ, доходности по которым подскочат в случае запрета иностранным инвесторам покупать российские госбумаги. «Российским банкам будет сложно одномоментно переварить такой объем высвободившегося предложения бумаг, и механизм сглаживания такого шока будет уместен. Затем, когда ситуация стабилизируется, можно будет перепродать эти ОФЗ другим банкам», — рассуждает Кузьмин.​​Спецбанк для обслуживания гособоронзаказа уже был создан (на базе санированного Промсвязьбанка), а засекречивание части публичной информации применяется все чаще для защиты от санкций. Так, например, правительство разрешило Минобороны и спецслужбам по крайней мере до середины 2018 года проводить все закупки в закрытом режиме, власти также составили перечень из 126 российских компаний и ведомств, которым рекомендовано перевести закупки на закрытую площадку Сбербанка. Минфин и Минэкономразвития разработали проекты постановлений правительства, которые предусматривают ограничение раскрытия информации о сделках, связанных с военно-техническим сотрудничеством с другими странами, сделках по гособоронзаказу и сделках, где одной стороной является российское физлицо или юрлицо, внесенное в санкционные списки, сообщал Банк России. Два таких постановления были подписаны в январе.Еще одна мера — «привлечение денег населения» через продажу гражданам ОФЗ — обсуждалась еще в январе, поясняет собеседник. Речь шла о том, чтобы сделать механизм продажи бумаг «более доступным» внутри страны, уточняет он. Эта мера уже реализуется на практике: в феврале премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину увеличить объем эмиссии ОФЗ для населения в 2018 году до 100 млрд руб. Медведев также предложил распространить эту практику и на региональный уровень, «чтобы субъекты Федерации были заинтересованы в выпуске своих ценных бумаг также для физических лиц, тем более что такой опыт есть уже у десяти регионов и даже у одного муниципалитета».В руководстве страны по-прежнему не исключают, что если ситуация с санкциями будет развиваться по максимально жесткому сценарию, то дело может дойти до отключения России от межбанковской системы финансовых коммуникаций SWIFT, говорят оба федеральных чиновника.Тема возможного отключения России от SWIFT периодически поднимается начиная с 2014 года, после присоединения Кры​​ма. Во время президентских выборов в США в 2016 году Москва всерьез опасалась, что если в кампании победит Хиллари Клинтон, то американцы добьются отключения России от SWIFT, ранее рассказывал РБК источник, близкий к МИДу. При этом SWIFT базируется в Бельгии и напрямую не подчиняется американскому санкционному законодательству.В конце 2017 года глава Сбербанка Герман Греф в интервью Financial Times заявлял, что возможные санкции США против олигархов и госкорпораций были бы «иррациональными», если бы предполагали такие меры, как отключение российских банков от системы SWIFT. Греф сказал, что в случае введения широкомасштабных санкций холодная война может показаться «детской игрой». Ранее, в начале 2015 года, глава ВТБ Андрей Костин предупреждал, что отключение России от SWIFT будет равносильно объявлению войны.В Кремле и правительстве опасаются, что отключение России от SWIFT может привести к обрушению российской банковской системы и остановке внешних расчетов, особенно за поставки газа, рассказывает один из федеральных чиновников. На этот случай Москва рассматривает возможность производить внешние расчеты через агентов, так называемые бридж-компании (компании-посредники), - поясняет он.Пока было только два случая отключения государств от системы SWIFT. В 2012 году эта мера была применена в отношении иранских банков, в 2017 году — против банков Северной Кореи. Однако в обоих случаях против стран действовали санкции по линии ООН, а в случае с Ираном SWIFT исполняла решение Евросоюза.Запрет на использование SWIFT можно частично обойти, показывает пример Ирана: от системы были отключены не все иранские банки, а те, что были отрезаны, арендовали телефонные линии у банков Дубая, Турции и Китая для передачи банковских сообщений, сообщал The Economist, или использовали другие иранские банки с доступом к SWIFT в качестве проводников информации. Кроме того, ныне закрытый банк в Бахрейне помог иранским банкам утаить от регуляторов транзакции на $2,7 млрд, используя некую «неформальную альтернативу системе SWIFT, которую сложно проследить», писала газета The Washington Post в этом месяце со ссылкой на судебные материалы правительства Бахрейна.Серьезное опасение вызывает возможность ужесточения санкций против крупнейших российских банков, в первую очередь Сбербанка и ВТБ, рассказывает близкий к администрации президента источник РБК. Сейчас оба банка уже находятся под секторальными санкциями, с 2014 года ограничивающими их доступ на международные рынки заемного капитала. Однако запрет на корреспондентские счета в США или внесение в список SDN (Specially Designated Nationals) — гораздо более жесткая мера, которая делает практически невозможными международные операции. ​«Конечно, отлучение крупнейших госбанков от международной финансовой системы стало бы для них очень болезненным ударом, которого они всерьез опасаются», — говорит Кузьмин.США уже вносили несколько российских банков в список SDN, крупнейшим из них был АБ «Россия», но публичных банков среди них не было. Что происходит в таких случаях с публичными компаниями, показала ситуация UC Rusal: акции компании обрушились, иностранные инвесторы распродают бумаги, зарубежные контрагенты (не только американские) резко сокращают операции с компанией.