Многокилометровую пробку вызвал наплыв липчан на Косыревское кладбище

Сегодня утром замерла трасса Липецк-Елец.

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Многокилометровая пробка начинается на выезде из города и тянется до Косыревского кладбища. Тяжелая дорожная обстановка связана с желанием липчан навестить могилы близких в православный праздник Радоница, который отмечается сегодня.



У самого кладбища огромный транспортный затор, машины стоят не только на дороге, но и занимают обочину.





