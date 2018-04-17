Общество
сегодня, 11:04
Многокилометровую пробку вызвал наплыв липчан на Косыревское кладбище
Сегодня утром замерла трасса Липецк-Елец.
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Многокилометровая пробка начинается на выезде из города и тянется до Косыревского кладбища. Тяжелая дорожная обстановка связана с желанием липчан навестить могилы близких в православный праздник Радоница, который отмечается сегодня.
У самого кладбища огромный транспортный затор, машины стоят не только на дороге, но и занимают обочину.
У самого кладбища огромный транспортный затор, машины стоят не только на дороге, но и занимают обочину.
Гидравлический Ампер
они уже не когда не придут(
))))))
!!!
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