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Многокилометровую пробку вызвал наплыв липчан на Косыревское кладбище

27 1795
#пробка
8
Многокилометровую пробку вызвал наплыв липчан на Косыревское кладбище

Сегодня утром замерла трасса Липецк-Елец. 

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Многокилометровая пробка начинается на выезде из города и тянется до Косыревского кладбища. Тяжелая дорожная обстановка связана с желанием липчан навестить могилы близких в православный праздник Радоница, который отмечается сегодня.

У самого кладбища огромный транспортный затор, машины стоят не только на дороге, но и занимают обочину.


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27 1795
#пробка
8

Комментарии (29)

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Гидравлический Ампер

58 секунд назад
Был на кладбище (9 мкр.) в воскресенье. Так это быдло на своих тазах умудрялось на самом кладбище устроить пробку. Блин, был же когда-то народ русский, православный... Почему же он превратился в россиянское быдло?
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они уже не когда не придут(

1 минуту назад
в том то и дело, что православных когда припрет, а когда не припрет все живут для себя, лезут по головам, гадят в подъездах, кидают мусор где попало,не убирают какульки за собаками, бухают, изменяют женам/мужьям, а как припрет так сразу мы православные приехали это и отличает нас от других религий.
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))))))

3 минуты назад
Костян Занин, точно... И еще у них Путин виноват . И в пробке , что стоят власть виноватааааааааа... Ахаха.
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!!!

5 минут назад
Елене. Не надо путать родительские СУББОТЫ и Радоницу. На Радоницу поминовение всех усопших, в том числе и самоубийц, которых не поминают в другие дни!
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123

7 минут назад
Видимо в другие дни кто то мешает посещать усопших ? Клещ Виталий ждет всех!
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Житель

9 минут назад
Андропова на вас нет. А работать кто будет?
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35

9 минут назад
Елена, не несите чушь, сделать это можно либо в обед, либо с утра, либо в вечернее время либо вообще в любое время 365 дней в году.
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Ленке

9 минут назад
купи себе анально-вагинальный имитатор и неси добро людям -рассказывай как им пользоваться.тебя поймут
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Елена

12 минут назад
Родительский день,девятый день после пасхи,именно в этот день принято посещать своих усопших родственников.А те кто пишет,что делать вам нечего по кладбищам шарахаетесь,видимо мозгов не хватает,лучше уж вообще ничего не строчить и не умничали.
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Костян Занин

16 минут назад
Да, поминать родственников ИМЕННО в Радоницу , конечно, нужное дело! Вот только одно но - родительский день всегда во вторник ,стандартный рабочий день! Вопрос : кто все эти люди и на какие деньги они живут, если на подъездах к кладбищам сегодня пробки??? Народ разбалован это просто капец, ещё постоянно ноют, что плохо живут, а пол-города не работает!
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