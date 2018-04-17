Происшествия

сегодня, 10:50

Рано утром в Липецке горел магазин «Семь дней»

4 2185
#пожар
Рано утром в Липецке горел магазин «Семь дней»

Пожар вспыхнул в подсобке.

Сегодня в 04:15 пять отделений пожарных выехали на улицу Шерстобитова, где в торговом центре «Янтарь» произошло задымление.

Оказалось, что очаг возгорания находился в подсобном помещении магазина «Семь дней». Пламя было потушено, но прежде оно повредило отделку на площади 10 кв.м. 

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
4 2185
#пожар

Комментарии (4)

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Владлен

35 минут назад
15 апреля в воскресенье трое Задонских полицейских забили до полусмерти врача Задонской МРБ Иванова, который сейчас находится в тяжелом состоянии, вот так еще у нас может работать ПОЛИЦИЯ
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Липчак

51 минуту назад
Видать прокладки положили рядом с одеколоном...вот и полыхнуло.Температура о высокая уже.Как раз сегодня туда собирался идти.Ну,тогда в магнит косметик схожу.
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гостья

сегодня, 11:14
Горожанин, надо закрыть все магазины в Липецке, а еще школы, поликлиники, оставить только торговцев на ц.рынке в подземном переходе и на петровском рынке.....
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Горожанин

сегодня, 11:12
Надо теперь проверить все подсобки магазинов 7 дней на предмет легковоспламеняющихся предметов. Ведь у нас только так работает противопожарная служба.
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