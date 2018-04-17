Рано утром в Липецке горел магазин «Семь дней»

Пожар вспыхнул в подсобке.

Сегодня в 04:15 пять отделений пожарных выехали на улицу Шерстобитова, где в торговом центре «Янтарь» произошло задымление.



Оказалось, что очаг возгорания находился в подсобном помещении магазина «Семь дней». Пламя было потушено, но прежде оно повредило отделку на площади 10 кв.м.



Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.