Происшествия
сегодня, 10:50
Рано утром в Липецке горел магазин «Семь дней»
Пожар вспыхнул в подсобке.
Сегодня в 04:15 пять отделений пожарных выехали на улицу Шерстобитова, где в торговом центре «Янтарь» произошло задымление.
Оказалось, что очаг возгорания находился в подсобном помещении магазина «Семь дней». Пламя было потушено, но прежде оно повредило отделку на площади 10 кв.м.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Оказалось, что очаг возгорания находился в подсобном помещении магазина «Семь дней». Пламя было потушено, но прежде оно повредило отделку на площади 10 кв.м.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Владлен
Липчак
гостья
Горожанин