Общество

сегодня, 12:00

Новые методы сохранения молодости и красоты — как выбрать и на что нужно обращать внимание?

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#красота #Точка зрения
Новые методы сохранения молодости и красоты — как выбрать и на что нужно обращать внимание?

Почему «Уколы красоты» и другие инъекции нельзя делать в обычных косметических кабинетах или в парикмахерских, и тем более - на дому? Как убедиться, что перед вами врач, и он будет использовать разрешенные препараты и и методики?  Что нового из мирового опыта и разработок ученых и инженеров уже скоро появится в работе врачей-косметологов Липецка?

Об этом говорим в программе «Точка зрения» с руководителем медико-эстетического центра «Комильфо» - Олегом Журавлёвым.

Для лиц старше 16 лет (16+)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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#красота #Точка зрения

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