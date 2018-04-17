сегодня, 12:00
Новые методы сохранения молодости и красоты — как выбрать и на что нужно обращать внимание?
Почему «Уколы красоты» и другие инъекции нельзя делать в обычных косметических кабинетах или в парикмахерских, и тем более - на дому? Как убедиться, что перед вами врач, и он будет использовать разрешенные препараты и и методики? Что нового из мирового опыта и разработок ученых и инженеров уже скоро появится в работе врачей-косметологов Липецка?
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